Климатолог назвал причины грязного воздуха на Аляске

"Советские строители выбрали возвышенности для расположения городов, а американский Фэрбенкс (город в центре Аляски - ред.) расположен в низине. Понятно, что так исторически сложилось. Сначала в него добирались по реке, поэтому город получился в ложбине. Сегодня в Фэрбенксе куча автотранспорта, потому что это главный способ передвижения в США, с массой выбросов выхлопных газов. А газы "застревают" в низине, плюс полярные широты, и получается воздух в городе грязный, особенно в нижнем пятиметровом слое", - сказал Константинов.