Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
2020-02-26T12:06+0300
https://ria.ru/20200226/1565215640.html
Климатолог назвал причины грязного воздуха на Аляске
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564251311_0:312:3000:2000_1036x0_80_0_0_9de38b1e27fd714dcee44154d9e61418.jpg
РИА Новости

Климатолог назвал причины грязного воздуха на Аляске

11:38 26.02.2020 (обновлено: 12:06 26.02.2020)
477
© AFP 2020 / Getty Images/ Lance KingНациональный парк Денали, Аляска
Национальный парк Денали, Аляска
© AFP 2020 / Getty Images/ Lance King
Национальный парк Денали, Аляска. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Советские строители расположили полярные города на возвышенностях, а на Аляске города исторически находились в низинах, с появлением автотранспорта загрязнение воздуха в приземном слое стало расти, кроме того, в США в полярных городах преимущественно частное, угольное отопление, а в российских - газовое, сказал РИА Новости руководитель проекта, старший преподаватель МГУ Павел Константинов.
"Советские строители выбрали возвышенности для расположения городов, а американский Фэрбенкс (город в центре Аляски - ред.) расположен в низине. Понятно, что так исторически сложилось. Сначала в него добирались по реке, поэтому город получился в ложбине. Сегодня в Фэрбенксе куча автотранспорта, потому что это главный способ передвижения в США, с массой выбросов выхлопных газов. А газы "застревают" в низине, плюс полярные широты, и получается воздух в городе грязный, особенно в нижнем пятиметровом слое", - сказал Константинов.
Тела тупиков, найденные эксимосами на берегу острова Святого Павла
30 мая 2019, 14:55РИА Наука
Глобальное потепление начало убивать птиц у берегов Аляски, заявляют ученые
Он также добавил, что в Москве летом толщина слоя, где выбросы перемешаны со слоями атмосферы, примерно 150 метров, а в полярных городах выбросы сосредоточены в нескольких метрах приземного слоя атмосферы.
"Это как цистерну с бензином разлить в пруду или в Черном море: для пруда последствия будут гораздо хуже", - отметил ученый.
Как уточнил Константинов, российские города в основном отапливаются газом, а на Аляске топят частные дома и углем. Выбросы сажи создают большее загрязнение воздуха.
Читайте полный текст интервью >>
372010
Обсудить 0
РИА НаукаМГУ имени М. В. ЛомоносоваАляскаСША
Рекомендуем
Полевая экспедиция. Отбор кернов в озере Заповедное
Сибирские ученые обнаружили в озере следы Тунгусского метеорита
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Москалькову попросили выяснить, где находится украинка Довгополая
Украинская военная техника в Донбассе
Эксперт оценил заявление СНБО о подготовке к "наступлению" России
Работа мозга
Ученые нашли регуляторы кровоснабжения, которые помогут при гипертонии
Злая собака
В Москве начался масштабный отлов диких животных из-за коронавируса
Планета Земля
У Земли нашли мини-Луну
Морфология водорослей Proterocladus antiquus
В Китае нашли древнейшие зеленые растения на Земле
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 18 октября 2017
Вильфанд посоветовал россиянам забыть слово "целина"
Спутниковые снимки таяния льдов на острове Игл (Eagle Island)в Антарктиде. На фото слева 4 февраля 2020, справа - 13 февраля 2020
НАСА опубликовало фото таяния ледников в Антарктиде
Посетительница у автопортрета художника Рафаэля Санти
В Италии разгорелся скандал вокруг показа картины Рафаэля
Медицинский работник с термометром на контрольно-пропускном пункте в Китае
Глава Минздрава Польши назвал котов вероятными носителями коронавируса
Автомобиль Следственного комитета РФ
Двое астраханцев похитили соседа, чтобы узнать, куда пропали их коровы
Марсианские землетрясения
На Марсе впервые обнаружена сейсмическая активность
Работник моет окно офисного здания в деловом районе Пекина
WSJ признала, что статья о Китае была ошибочной, но не извинилась
Помощник президента России Владислав Сурков
Кремль оценил слова Суркова об обнулении президентских сроков
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:44Помпео призвал лидера Косово отменить пошлины на сербские товары
05:41Сирийские военные обнаружили подземный лагерь боевиков
05:39Цена нефти марки Brent опустилась ниже $52 за баррель
05:16Посольство обратилось к США со срочным запросом о медпомощи Ярошенко
05:11По новой книге автора "Пятидесяти оттенков серого" снимут фильм
05:09Парламент Туниса проголосовал за доверие правительству Фахфаха
05:05Боевики организовали лагерь на руинах древнейшего города в Сирии
05:04Блогер опубликовал снимки котов из "капсулы времени" возрастом 120 лет
04:48Южная Корея и США отложат совместные учения из-за коронавируса
04:46Число зараженных коронавирусом в Южной Корее достигло 1595 человек
04:44Ученые: у летавших на Луну астронавтов повысился риск ранней смерти
04:41Роспотребнадзор: деньги за турпутевку можно вернуть из-за коронавируса
04:29В Китае за день из-за коронавируса скончались 29 человек
04:25ВЦИОМ: 88% россиян планируют есть блины на Масленицу
04:23При авиаударе в Идлибе погибли два турецких военных
04:22Поклонников Степаненко удивили перемены в ее внешности
04:06Трамп дал советы, как не заразиться коронавирусом
04:04Новый бронетранспортер БТР-82АТ впервые покажут на форуме Армия-2020
04:01Бритни Спирс сняла на видео, как сломала ногу
04:01В Минюсте пообещали пересмотреть размер дорожных штрафов в новом КоАП
Лента новостейМолния