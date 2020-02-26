Климатолог назвал причины грязного воздуха на Аляске

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Советские строители расположили полярные города на возвышенностях, а на Аляске города исторически находились в низинах, с появлением автотранспорта загрязнение воздуха в приземном слое стало расти, кроме того, в США в полярных городах преимущественно частное, угольное отопление, а в российских - газовое, сказал РИА Новости руководитель проекта, старший преподаватель МГУ Павел Константинов.
"Советские строители выбрали возвышенности для расположения городов, а американский Фэрбенкс (город в центре Аляски - ред.) расположен в низине. Понятно, что так исторически сложилось. Сначала в него добирались по реке, поэтому город получился в ложбине. Сегодня в Фэрбенксе куча автотранспорта, потому что это главный способ передвижения в США, с массой выбросов выхлопных газов. А газы "застревают" в низине, плюс полярные широты, и получается воздух в городе грязный, особенно в нижнем пятиметровом слое", - сказал Константинов.
Он также добавил, что в Москве летом толщина слоя, где выбросы перемешаны со слоями атмосферы, примерно 150 метров, а в полярных городах выбросы сосредоточены в нескольких метрах приземного слоя атмосферы.
"Это как цистерну с бензином разлить в пруду или в Черном море: для пруда последствия будут гораздо хуже", - отметил ученый.
Как уточнил Константинов, российские города в основном отапливаются газом, а на Аляске топят частные дома и углем. Выбросы сажи создают большее загрязнение воздуха.