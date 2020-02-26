Ишь ты, Масленица: забеги с блинами в Великобритании

Блинные бега проходят в Покаянный вторник перед Великим постом.
Соревнования начинаются в 11 часов утра, когда звонят церковные колокола.
Соревнования начинаются в 11 часов утра, когда звонят церковные колокола.
Участники должны преодолеть всего 400 метров от рыночной площади до церкви.
Участники должны преодолеть всего 400 метров от рыночной площади до церкви.
Это не так просто, как может показаться.
Ведь в руках у бегунов — горячие сковородки с блинами.
Ведь в руках у бегунов — горячие сковородки с блинами.
Победит тот, кто подбросит и перевернет блин наибольшее число раз.
Победит тот, кто подбросит и перевернет блин наибольшее число раз.
По легенде, традиция необычных забегов появилась в городе Олни в 1445 году.
По легенде, традиция необычных забегов появилась в городе Олни в 1445 году.
Одна из женщин тогда насколько увлеклась готовкой, что, когда колокола зазвонили к службе, устремилась в церковь со сковородкой, на которой жарился блин.
Одна из женщин тогда насколько увлеклась готовкой, что, когда колокола зазвонили к службе, устремилась в церковь со сковородкой, на которой жарился блин.