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2020-02-26T12:52+0300
https://ria.ru/20200226/1565215531.html
Ишь ты, Масленица: забеги с блинами в Великобритании
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РИА Новости

Ишь ты, Масленица: забеги с блинами в Великобритании

12:52 26.02.2020
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У британцев тоже есть собственная Масленица, только празднуют ее не неделю, как в России, а всего один день. Тогда пекут блины и устраивают забавные соревнования. Бега с горячими сковородками — в фотоленте Ria.ru.
© REUTERS / Simon Dawson

Блинные бега проходят в Покаянный вторник перед Великим постом.

Участник забега с блинами в Лондоне
1 из 8

Блинные бега проходят в Покаянный вторник перед Великим постом.

© REUTERS / Simon Dawson
© AP Photo / Alastair Grant

Соревнования начинаются в 11 часов утра, когда звонят церковные колокола.

Участники забега с блинами в Олни
2 из 8

Соревнования начинаются в 11 часов утра, когда звонят церковные колокола.

© AP Photo / Alastair Grant
© AP Photo / Alastair Grant

Участники должны преодолеть всего 400 метров от рыночной площади до церкви.

Участники забега с блинами в Олни
3 из 8

Участники должны преодолеть всего 400 метров от рыночной площади до церкви.

© AP Photo / Alastair Grant
© REUTERS / Simon Dawson

Это не так просто, как может показаться.

Участник забега с блинами в Лондоне
4 из 8

Это не так просто, как может показаться.

© REUTERS / Simon Dawson
© AP Photo / Alastair Grant

Ведь в руках у бегунов — горячие сковородки с блинами.

Участники забега с блинами в Олни
5 из 8

Ведь в руках у бегунов — горячие сковородки с блинами.

© AP Photo / Alastair Grant
© AP Photo / Alastair Grant

Победит тот, кто подбросит и перевернет блин наибольшее число раз.

Участники забега с блинами в Олни
6 из 8

Победит тот, кто подбросит и перевернет блин наибольшее число раз.

© AP Photo / Alastair Grant
© AP Photo / Alastair Grant

По легенде, традиция необычных забегов появилась в городе Олни в 1445 году.

Участники забега с блинами в Олни
7 из 8

По легенде, традиция необычных забегов появилась в городе Олни в 1445 году.

© AP Photo / Alastair Grant
© REUTERS / Simon Dawson

Одна из женщин тогда насколько увлеклась готовкой, что, когда колокола зазвонили к службе, устремилась в церковь со сковородкой, на которой жарился блин.

Участники забега с блинами в Лондоне
8 из 8

Одна из женщин тогда насколько увлеклась готовкой, что, когда колокола зазвонили к службе, устремилась в церковь со сковородкой, на которой жарился блин.

© REUTERS / Simon Dawson
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МасленицаВеликобританияФото
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