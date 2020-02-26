В Индии более 20 человек погибли при падении автобуса в реку

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. По меньшей мере 24 человека погибли, еще пятеро пострадали при падении автобуса в реку в регионе Бунди индийского штата Раджастан, сообщает газета Hindustan Times.
ДТП произошло утром в среду, когда автобус, перевозивший 29 гостей свадебной церемонии, потерял управление и упал в реку с моста. По официальной информации, у моста не было ограждений, препятствующих падению, а водитель превысил скорость.
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"Небольшой автобус с 29 гостями свадебной церемонии из местных деревень потерял управление на мосту и упал в реку Медж", - рассказал заместитель комиссара полиции города Кота.
По данным издания, пять пострадавших в тяжелом состоянии были доставлены в местные больницы.