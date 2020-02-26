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Россия передала КНДР 1500 тест-систем диагностики коронавируса
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РИА Новости

Россия передала КНДР 1500 тест-систем диагностики коронавируса

11:37 26.02.2020 (обновлено: 11:49 26.02.2020)
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСотрудница микробиологической лаборатории ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Сотрудница микробиологической лаборатории ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Сотрудница микробиологической лаборатории ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае". Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Россия передала КНДР 1500 тест-систем быстрой лабораторной диагностики коронавируса COVID-19, передача тест-систем осуществлена по просьбе Пхеньяна, сообщили в МИД РФ.
"В связи с сохраняющимся риском распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 российской стороной по просьбе КНДР переданы Пхеньяну 1500 тест-систем быстрой лабораторной диагностики коронавируса указанного типа", - заявили в МИД.
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"Рассчитываем, что данный шаг будет способствовать совершенствованию возможностей по предотвращению проникновения заболевания в Северную Корею", - подчеркнули в министерстве.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78 тысячи человек, скончались 2715, излечились почти 30 тысяч.
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