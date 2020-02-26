В Совфеде прокомментировали введение США новых санкций против России

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. США продвигают свои военные и экономические интересы, вводя санкции против РФ и ряда стран для нераспространения вооружений, заявил РИА Новости в среду член международного комитета Совета Федерации Алексей Кондратьев

США во вторник ввели санкции против 13 организаций и частных лиц в КНР, Ираке, России и Турции в соответствии с законом о нераспространении в Иране, КНДР и Сирии. Решение принято в соответствии с законом США о нераспространении в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии, который предусматривает запрет на передачу этим странам технологий, способствующих созданию ядерного, химического, бактериологического оружия, а также средств их доставки.

"Есть ряд факторов, влияющих на понимание ситуации. В политическом плане США желают показать себя мировым борцом с распространением ядерного оружия, что на фоне выхода из ДРСМД не вяжется с реальными шагами, но уже есть попытка втягивать в процесс Китай", - сказал сенатор.

По его словам, военный аспект ограничений создает условия "для сосредоточения в регионах, и прежде всего, это Ближний Восток и АТР (Северная Корея) группировок мобильных ядерных сил морского и воздушного базирования за счёт авианесущих групп и подводных лодок, что в свою очередь создаст угрозу России и Китаю".