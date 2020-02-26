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Двое астраханцев похитили соседа, чтобы узнать, куда пропали их коровы
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РИА Новости

Двое астраханцев похитили соседа, чтобы узнать, куда пропали их коровы

11:34 26.02.2020
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 фев – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении двух жителей Астраханской области, подозреваемых в похищении человека, у которого они хотели выяснить местонахождение пропавших у них коров, сообщает СУСК России по региону.
По версии следствия, 53-летний мужчина и его 24-летний сын заподозрили работника соседнего крестьянско-фермерского хозяйства в краже их скота. После этого они приехали к нему на ферму, избили его и увезли на машине в свой гараж, считает СК.
"В гараже подозреваемые продолжили применять насилие к потерпевшему, который не имел отношение к похищению коров, с целью получения сведений о местонахождении скота", - говорится в информации.
В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье "Похищение человека группой лиц по предварительному сговору". Обстоятельства устанавливаются.
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