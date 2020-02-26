В Италии разгорелся скандал вокруг показа картины Рафаэля

РИМ, 26 фев – РИА Новости, Сергей Старцев. Скандал вспыхнул в Скандал вспыхнул в Италии вокруг знаменитой картины Рафаэля "Портрет Льва X с кардиналами Джулио Медичи и Луиджи Росси": научный комитет флорентийской Галереи Уффици в полном составе ушел в отставку в знак протеста против решения экспонировать шедевр на выставке в Риме, посвященной 500-летию со дня смерти великого живописца.

Члены научного комитета галереи, назначенные в этот орган различными высокими инстанциями: от минкультуры Италии до мэрии Флоренции - категорически отказались поддержать отправку в столицу этой картины. При этом эксперты напомнили, что в декабре прошлого года включили ее в список 24 произведений искусства, которые ни при каких обстоятельствах не могут покидать стены всемирно известного музея. Такое решение связано с современным состоянием художественных шедевров.

"Из СМИ мы неожиданно узнали, что картина уже находится в выставочном зале в Риме. Полагаем, что решение пренебречь нашим мнением, которое сформировалось в ходе многомесячной работы над списком (произведений, запрещенных к вывозу из галереи), делает бесполезным само существование нашего комитета", - заявили известные искусствоведы в официальном письме об отставке.

Директор Галереи Уффици Эйке Шмидт, который принял участие в презентации выставки в Риме, не согласен с мнением экспертов. Он подчеркнул, что портрет кисти Рафаэля был специально отреставрирован в преддверии юбилея и в настоящее время находится в отличном состоянии.

"Выставка не может обойтись без портрета Льва X - шедевра, который может прекрасно перенести путешествие в Рим", - заявил он.

"Крупнейшая выставка Рафаэля станет эпохальным культурным событием, одним из мотивов национальной гордости Италии в этом году. Она нуждалась в этом шедевре", - отметил немецкий историк искусства, с 2015 года возглавляющий самый посещаемый музей Италии.