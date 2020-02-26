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Туризм
2020-02-26T13:23+0300
https://ria.ru/20200226/1565214795.html
Названы самые популярные направления в Европу этой весной
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РИА Новости

Названы самые популярные направления в Европу этой весной

13:23 26.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкОдна из улиц в Праге
Одна из улиц в Праге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Россияне активно бронируют экскурсионные весенние туры в Чехию, Италию, Францию, Испанию и Португалию, сообщает АТОР.
Чехия в силу своей доступности традиционно пользуется спросом на праздничные даты. К тому же чешские консульства оформляют долгосрочные визы.
По данным крупного туроператора, спрос на туры в Чехию в этом году увеличился на 55 процентов, в Италию – на 35 процентов, во Францию – на 20 процентов, в Венгрию – на 50 процентов. На экскурсионные поездки в Чехию, Италию и Францию приходится около 80 процентов продаж экскурсионных туров по Европе.
Также возрос интерес россиян к Германии, Нидерландам и Австрии.
По сообщению пресс-службы туроператора, спрос на поездки в Чехию, Францию и Германию на праздничные даты в феврале и марте превысил прошлогодние показатели почти в два раза.
Недавние события вокруг вспышки коронавируса в Италии могут ослабить ее позиции в рейтинге популярных направлений. Но эксперты полагают, что в итоге она все же останется в лидирующей пятерке по объемам продаж на весну.
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ТуризмТуризмтуристыАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - ТуризмПортугалияФранцияГерманияЧехияАвстрияНидерландыИспания
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