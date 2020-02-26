Названы самые популярные направления в Европу этой весной

МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Россияне активно бронируют экскурсионные весенние туры в Чехию, Италию, Францию, Испанию и Португалию, сообщает АТОР.

Чехия в силу своей доступности традиционно пользуется спросом на праздничные даты. К тому же чешские консульства оформляют долгосрочные визы.

По данным крупного туроператора, спрос на туры в Чехию в этом году увеличился на 55 процентов, в Италию – на 35 процентов, во Францию – на 20 процентов, в Венгрию – на 50 процентов. На экскурсионные поездки в Чехию, Италию и Францию приходится около 80 процентов продаж экскурсионных туров по Европе.

Также возрос интерес россиян к Германии, Нидерландам и Австрии.

По сообщению пресс-службы туроператора, спрос на поездки в Чехию, Францию и Германию на праздничные даты в феврале и марте превысил прошлогодние показатели почти в два раза.