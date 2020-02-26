В Польше от обычного вируса гриппа с начала сезона умерли 28 человек

ВАРШАВА, 26 фев - РИА Новости. Почти 30 человек скончались в Почти 30 человек скончались в Польше от обычного вируса гриппа с начала сезона, сообщил министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский в эфире радиостанции RMF FM

До настоящего времени в Польше не выявлено ни одного случая заболевания новым коронавирусом.

"В Польше уже в этом сезоне от гриппа умерли 28 человек. 11 тысяч человек было госпитализировано", - сказал Шумовский.

Говоря о новом коронавирусе COVID-19, польский министр высказал мнение, что это "вирус, который не обременен высоким риском смерти". При этом он отметил, что зараженные им люди "наверняка будут серьезно больны".