В восточной части Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,9

Землетрясение было зафиксировано в 07.33 по времени UTC (10.33 мск). Эпицентр располагался в 48 километрах к северо-западу от населенного пункта Саумлаки (Саумлаки). Очаг залегал на глубине 61,2 километра.
Агентство Синьхуа ссылается на Национальное управление метеорологии, климатологии и геофизики (BMKG) страны и указывает, что магнитуда землетрясения составила 6,7.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
25 февраля, 09:07У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,9