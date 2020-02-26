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В восточной части Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,9
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РИА Новости

В восточной части Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,9

11:19 26.02.2020
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© Flickr / Matt KatzenbergerСейсмограф
Сейсмограф
© Flickr / Matt Katzenberger
Сейсмограф. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в восточной части Индонезии у побережья островной провинции Малуку, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Землетрясение было зафиксировано в 07.33 по времени UTC (10.33 мск). Эпицентр располагался в 48 километрах к северо-западу от населенного пункта Саумлаки (Саумлаки). Очаг залегал на глубине 61,2 километра.
Агентство Синьхуа ссылается на Национальное управление метеорологии, климатологии и геофизики (BMKG) страны и указывает, что магнитуда землетрясения составила 6,7.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
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