Глава Минздрава Польши назвал котов вероятными носителями коронавируса

До настоящего времени в Польше не выявлено ни одного случая заболевания новым коронавирусом. Государственный комитет по вопросам здравоохранения Китая на днях сообщил, что первоначальным животным-хозяином нового типа коронавируса могли быть летучие мыши.

"Только от животных. Это заражение от животных в моменте мутации вируса", - сказал Шумовский, отвечая на вопрос, откуда изначально появился этот вирус.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78 тысячи человек, скончались 2715, излечились почти 30 тысяч.