Глава Минздрава Польши назвал котов вероятными носителями коронавируса

ВАРШАВА, 26 фев - РИА Новости. Люди заразились новым коронавирусом COVID-19 от животных, например, от котов, уверен министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский.
До настоящего времени в Польше не выявлено ни одного случая заболевания новым коронавирусом. Государственный комитет по вопросам здравоохранения Китая на днях сообщил, что первоначальным животным-хозяином нового типа коронавируса могли быть летучие мыши.
"Только от животных. Это заражение от животных в моменте мутации вируса", - сказал Шумовский, отвечая на вопрос, откуда изначально появился этот вирус.
Министр отметил, что часто носителями вируса являются, например, коты. "Коронавирусы часто встречаются у котов. Они (вирусы) часто мутируют и заражают человека. Организм человека не до конца реагирует на новый вирус и отсюда эпидемии, пока наша иммунная система не приспособится", - пояснил Шумовский в эфире радиостанции RMF FM.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78 тысячи человек, скончались 2715, излечились почти 30 тысяч.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса