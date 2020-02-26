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Совфед одобрил порядок рассмотрения проекта о поправке в Конституцию
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РИА Новости

Совфед одобрил порядок рассмотрения проекта о поправке в Конституцию

11:15 26.02.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкКонституция РФ
Конституция РФ
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду на заседании постановление о порядке рассмотрения законопроекта о поправке в Конституцию, которое предусматривает, в частности, что процедура рассмотрения поправок в основной закон будет прекращена, если их не поддержат не менее двух третей региональных парламентов.
"В случае, если закон о поправке к Конституции РФ не получит одобрения законодательных (представительных) органов государственной власти не менее чем двух третей субъектов РФ, процедура рассмотрения этого закона прекращается", - говорится в постановлении.
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Как следует из документа, в случае одобрения сенаторами закона о поправке к Конституции спикер палаты в пятидневный срок направит его в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации для рассмотрения.
Вопрос об установлении результатов рассмотрения закона региональными парламентами будет включён без обсуждения и голосования в повестку дня заседания Совфеда после рассмотрения ими этого закона и представления соответствующих постановлений в Совет Федерации.
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Сам закон о поправке к конституции будет считаться одобренным сенаторами, если за его одобрение проголосовало не менее трех четвертей от общего числа членов Совета Федерации.
Предусматривается, что при рассмотрении закона сенаторы рассмотрят заключение Общественной палаты РФ по результатам общественной экспертизы проекта документа, членам ОП предоставляется слово для выступления.
На заседание Совета Федерации по решению Совета палаты могут быть приглашены также уполномоченный по правам человека в РФ, председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, генпрокурор РФ и другие должностные лица.
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