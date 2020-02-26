Выставку Леонардо да Винчи в Лувре посетило более миллиона зрителей

У картины Леонардо да Винчи "Мона Лиза" в Лувре

МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Выставку Леонардо да Винчи в Лувре, посвященную 500-летию со дня смерти художника и изобретателя, посетили почти 1,1 миллиона зрителей. Это побило все предыдущие рекорды музея, . Выставку Леонардо да Винчи в Лувре, посвященную 500-летию со дня смерти художника и изобретателя, посетили почти 1,1 миллиона зрителей. Это побило все предыдущие рекорды музея, сообщает Artnet.

"Прекрасно, что спустя 500 лет после его смерти итальянский художник эпохи Возрождения продолжает так очаровывать широкую публику", — заявил президент и директор Лувра Жан-Люк Мартинес.

По информации издания, посмотреть на работы Да Винчи приходило более десяти тысяч человек в день.

В выставке участвовало 160 работ, включая девяти живописных полотен и 80 рисунков, а также работы учеников Леонардо де Винчи. "Мона Лиза" оставалась на своем обычном месте в Лувре. Для участия в экспозиции работы были собраны со всего мира, например, Эрмитаж предоставил "Мадонну Бенуа", Национальная галерея Пармы из Италии "Голову женщины", а музеи Ватикана "Святого Иеронима".