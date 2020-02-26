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Выставку Леонардо да Винчи в Лувре посетило более миллиона зрителей
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РИА Новости

Выставку Леонардо да Винчи в Лувре посетило более миллиона зрителей

13:16 26.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкУ картины Леонардо да Винчи "Мона Лиза" в Лувре
У картины Леонардо да Винчи Мона Лиза в Лувре
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Выставку Леонардо да Винчи в Лувре, посвященную 500-летию со дня смерти художника и изобретателя, посетили почти 1,1 миллиона зрителей. Это побило все предыдущие рекорды музея, сообщает Artnet.
"Прекрасно, что спустя 500 лет после его смерти итальянский художник эпохи Возрождения продолжает так очаровывать широкую публику", — заявил президент и директор Лувра Жан-Люк Мартинес.
По информации издания, посмотреть на работы Да Винчи приходило более десяти тысяч человек в день.
В выставке участвовало 160 работ, включая девяти живописных полотен и 80 рисунков, а также работы учеников Леонардо де Винчи. "Мона Лиза" оставалась на своем обычном месте в Лувре. Для участия в экспозиции работы были собраны со всего мира, например, Эрмитаж предоставил "Мадонну Бенуа", Национальная галерея Пармы из Италии "Голову женщины", а музеи Ватикана "Святого Иеронима".
До этого самой популярной временной экспозицией в Лувре был смотр работ французского живописца Эжена Делакруа. На нее в 2018 году пришло 540 тысяч посетителей.
Картина Леонардо Да Винчи Мона Лиза
23 октября 2019, 15:20Культура
"Мона Лиза" не войдет в экспозицию выставки Леонардо да Винчи в Лувре
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КультураНовости культурыВыставкиЭжен ДелакруаПармаЛеонардо да ВинчиЛуврВатиканИталия
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