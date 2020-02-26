Умер директор одного из департаментов Минобороны Максим Лоскутов

"Двадцать пятого февраля скоропостижно скончался директор департамента финансового планирования Министерства обороны РФ Максим Владимирович Лоскутов. Предварительно, внезапная смерть наступила от острой сердечной недостаточности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Максим Лоскутов находился на государственной гражданской службе в Минобороны с 2013 года. Он был награжден государственными и ведомственными наградами