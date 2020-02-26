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Умер директор одного из департаментов Минобороны Максим Лоскутов
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РИА Новости

Умер директор одного из департаментов Минобороны Максим Лоскутов

11:13 26.02.2020
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© Фото : ЦСКАДиректор Департамента финансового планирования Министерства обороны Российской Федерации Максим Лоскутов
Директор Департамента финансового планирования Министерства обороны Российской Федерации Максим Лоскутов
© Фото : ЦСКА
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Директор департамента финансового планирования Минобороны России Максим Лоскутов скончался от острой сердечной недостаточности, сообщили в российском военном ведомстве.
"Двадцать пятого февраля скоропостижно скончался директор департамента финансового планирования Министерства обороны РФ Максим Владимирович Лоскутов. Предварительно, внезапная смерть наступила от острой сердечной недостаточности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Максим Лоскутов находился на государственной гражданской службе в Минобороны с 2013 года. Он был награжден государственными и ведомственными наградами
Скорая помощь
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Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияОбщество
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