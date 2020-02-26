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В центре Омска прохожие задержали насильника, напавшего на женщину
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РИА Новости

В центре Омска прохожие задержали насильника, напавшего на женщину

11:12 26.02.2020 (обновлено: 14:08 26.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСоборная площадь в Омске
Соборная площадь в Омске
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Соборная площадь в Омске. Архивное фото
ОМСК, 26 фев – РИА Новости. Насильника, напавшего на женщину в центре Омска, помогли задержать прохожие, которые услышали крики о помощи, сообщили в среду РИА Новости в СУ СК по Омской области.
По версии следствия, 21 февраля рано утром, в 3:30 (мск) в центре Омска на улице Ильинская мужчина напал на молодую женщину. Напавший избил ее и изнасиловал.
"Злоумышленника задержали прохожие - двое мужчин, которые услышали крики потерпевшей о помощи", - сообщили РИА Новости в пресс-службе следственного управления СК по Омской области.
В ведомстве добавили, что задержанному 34 года, он житель Омского района, сейчас его заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело.
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Следственный комитет России (СК РФ)Омская областьОмский районОмскПроисшествия
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