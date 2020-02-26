В центре Омска прохожие задержали насильника, напавшего на женщину

ОМСК, 26 фев – РИА Новости. Насильника, напавшего на женщину в центре Омска, помогли задержать прохожие, которые услышали крики о помощи, сообщили в среду РИА Новости в СУ СК по Омской области.
По версии следствия, 21 февраля рано утром, в 3:30 (мск) в центре Омска на улице Ильинская мужчина напал на молодую женщину. Напавший избил ее и изнасиловал.
"Злоумышленника задержали прохожие - двое мужчин, которые услышали крики потерпевшей о помощи", - сообщили РИА Новости в пресс-службе следственного управления СК по Омской области.
В ведомстве добавили, что задержанному 34 года, он житель Омского района, сейчас его заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело.
13 февраля, 10:59Полиция закрыла дело против жительницы Химок, ранившей насильника