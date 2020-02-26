Замглавы МИД обсудил с послом Катара в Москве ситуацию в Сирии и Ливии

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел России Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел России Михаил Богданов провел в среду встречу с послом Катара в Москве Фахадом Аль-Аттыйей , в центре внимания которой были ситуация в Сирии, Ливии, а также палестино-израильское урегулирование, сообщили в МИД РФ.

Богданов принял Фахада Аль-Аттыйю по его просьбе. "В ходе состоявшейся беседы были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития взаимовыгодных российско-катарских связей в различных областях, включая график соответствующих контактов и мероприятий", - отметили в МИД.

"Затрагивалась также складывающаяся ситуация на Ближнем Востоке и Севере Африки с акцентом на положение в Сирии, Ливии и палестино-израильском урегулировании", - сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ ("Исламское государство")* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с армией маршала Халифы Хафтара.

В Берлине 19 января прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и ряда других стран, а также ЕС и ООН. Главным итогом конференции стал призыв ее участников к прекращению огня в Ливии и обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт, соблюдая эмбарго на поставку вооружений сторонам. Кроме того, участники встречи предложили создать комитет по контролю за выполнением договоренности о прекращении огня.