Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-26T11:11+0300
https://ria.ru/20200226/1565213744.html
Замглавы МИД обсудил с послом Катара в Москве ситуацию в Сирии и Ливии
https://cdn24.img.ria.ru/images/152169/76/1521697692_0:175:2786:1742_1036x0_80_0_0_1fc466d7459c99d03646d348994762a9.jpg
РИА Новости

Замглавы МИД обсудил с послом Катара в Москве ситуацию в Сирии и Ливии

11:11 26.02.2020
278
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел России Михаил Богданов провел в среду встречу с послом Катара в Москве Фахадом Аль-Аттыйей, в центре внимания которой были ситуация в Сирии, Ливии, а также палестино-израильское урегулирование, сообщили в МИД РФ.
Богданов принял Фахада Аль-Аттыйю по его просьбе. "В ходе состоявшейся беседы были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития взаимовыгодных российско-катарских связей в различных областях, включая график соответствующих контактов и мероприятий", - отметили в МИД.
Мюнхенская конференция по безопасности
25 февраля, 18:58
Госсекретарь США обвинил РФ и Иран в блокировании перемирия в Сирии
"Затрагивалась также складывающаяся ситуация на Ближнем Востоке и Севере Африки с акцентом на положение в Сирии, Ливии и палестино-израильском урегулировании", - сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ ("Исламское государство")* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с армией маршала Халифы Хафтара.
В Берлине 19 января прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и ряда других стран, а также ЕС и ООН. Главным итогом конференции стал призыв ее участников к прекращению огня в Ливии и обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт, соблюдая эмбарго на поставку вооружений сторонам. Кроме того, участники встречи предложили создать комитет по контролю за выполнением договоренности о прекращении огня.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
Cпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов
25 февраля, 13:39
Богданов обсудил со спецпосланником ООН ситуацию в Ливии
300000
Обсудить 0
Фахад Мухаммед аль-АттыйяМихаил БогдановЛивияКатарСирияРоссияВ мире
Рекомендуем
Главком сил НАТО генерал ВВС США Тод Уолтерс
В Пентагоне отметили роль Турции в противодействии России
Турецкая военная техника в провинции Идлиб
Россия ждет хороших результатов от переговоров с Турцией по Идлибу
Cпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов
Богданов обсудил со спецпосланником ООН ситуацию в Ливии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган вновь пригрозил Дамаску военной операцией в Идлибе
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий назвал новые санкции США противоправными
Ситуация в населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии
Главы МИД 14 стран ЕС призвали немедленно прекратить бои в Идлибе
Министр армии США Марк Эспер
США не вернутся на сирийско-турецкую границу, заявили в Пентагоне
Помощник президента РФ Владислав Сурков перед началом оглашения ежегодного послания президента Российской Федерации Федеральному Собранию. 1 марта 2018
Сурков прокомментировал идею об упоминании Бога в Конституции
Пакистан
СМИ: Пакистан выплатил России долг по операциям бывшего СССР
Люди на месте происшествия в Фолькмарзене, Германия, где автомобиль въехал в толпу людей во время карнавального праздника
В Германии число пострадавших при наезде машины на толпу превысило 60
Атомный реактор ядерной электростанции в иранском городе Арак во время проведения технических работ
Рябков заявил о прогрессе в работе по модернизации реактора в Араке
Сотрудник ФСБ
Задержанные в Саратове подростки признались в подготовке нападения
Соборная площадь в Омске
В центре Омска прохожие задержали насильника, напавшего на женщину
Директор Департамента финансового планирования Министерства обороны Российской Федерации Максим Лоскутов
Умер директор одного из департаментов Минобороны Максим Лоскутов
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
В Совфеде прокомментировали введение США новых санкций против России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:41Сирийские военные обнаружили подземный лагерь боевиков
05:39Цена нефти марки Brent опустилась ниже $52 за баррель
05:16Посольство обратилось к США со срочным запросом о медпомощи Ярошенко
05:11По новой книге автора "Пятидесяти оттенков серого" снимут фильм
05:09Парламент Туниса проголосовал за доверие правительству Фахфаха
05:05Боевики организовали лагерь на руинах древнейшего города в Сирии
05:04Блогер опубликовал снимки котов из "капсулы времени" возрастом 120 лет
04:48Южная Корея и США отложат совместные учения из-за коронавируса
04:46Число зараженных коронавирусом в Южной Корее достигло 1595 человек
04:44Ученые: у летавших на Луну астронавтов повысился риск ранней смерти
04:41Роспотребнадзор: деньги за турпутевку можно вернуть из-за коронавируса
04:29В Китае за день из-за коронавируса скончались 29 человек
04:25ВЦИОМ: 88% россиян планируют есть блины на Масленицу
04:23При авиаударе в Идлибе погибли два турецких военных
04:22Поклонников Степаненко удивили перемены в ее внешности
04:06Трамп дал советы, как не заразиться коронавирусом
04:04Новый бронетранспортер БТР-82АТ впервые покажут на форуме Армия-2020
04:01Бритни Спирс сняла на видео, как сломала ногу
04:01В Минюсте пообещали пересмотреть размер дорожных штрафов в новом КоАП
03:58В Милуоки назвали число погибших при стрельбе на заводе
Лента новостейМолния