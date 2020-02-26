В Южной Корее усилили наказание за нарушение карантина

СЕУЛ, 26 фев – РИА Новости. Южная Корея внесла поправки в законодательство, чтобы лучше противостоять коронавирусу , в том числе увеличила наказание за нарушение карантина, сообщило министерство здравоохранения и социального обеспечения РК.

"Имеющееся наказание за нарушение (режима) госпитализации или карантина в виде штрафа в размере трех миллионов вон (примерно 2,4 тысячи долларов) усиливается до лишения свободы сроком до года и штрафа в размере до десяти миллионов вон (примерно 8,2 тысячи долларов)", - говорится в заявлении министерства.

Также теперь министр здравоохранения в случае распространения заболевания первой степени опасности сможет запретить импорт медицинских и других необходимых для борьбы с заболеванием товаров. Он сможет запрашивать у министерства юстиции запрет на въезд в Южную Корею для граждан из регионов, где распространяется заразная болезнь.

Увеличат количество работников в карантинных службах, которые отслеживают пути заражения больных и всех, кто с ними контактировал. Соответствующие подразделения будут созданы на уровне городов, уездов и районов. В больницах и аптеках теперь обязаны будут проверять, путешествовал ли пациент недавно за границу.

Некоторые изменения коснулись случаев заражения внутри медицинских учреждений, их временного закрытия в такой ситуации, хранения историй болезни.

Ранее Южная Корея подняла уровень эпидемиологической угрозы с третьего "оранжевого" до четвертого "красного" уровня.