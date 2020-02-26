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В Южной Корее усилили наказание за нарушение карантина
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РИА Новости

В Южной Корее усилили наказание за нарушение карантина

11:09 26.02.2020
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© AP Photo / Ahn Young-joonОбработка вагона поезда дезинфицирующим средством на станции Сусео в Сеуле, Южная Корея
Обработка вагона поезда дезинфицирующим средством на станции Сусео в Сеуле, Южная Корея
© AP Photo / Ahn Young-joon
Обработка вагона поезда дезинфицирующим средством на станции Сусео в Сеуле, Южная Корея. Архивное фото
СЕУЛ, 26 фев – РИА Новости. Южная Корея внесла поправки в законодательство, чтобы лучше противостоять коронавирусу, в том числе увеличила наказание за нарушение карантина, сообщило министерство здравоохранения и социального обеспечения РК.
"Имеющееся наказание за нарушение (режима) госпитализации или карантина в виде штрафа в размере трех миллионов вон (примерно 2,4 тысячи долларов) усиливается до лишения свободы сроком до года и штрафа в размере до десяти миллионов вон (примерно 8,2 тысячи долларов)", - говорится в заявлении министерства.
Также теперь министр здравоохранения в случае распространения заболевания первой степени опасности сможет запретить импорт медицинских и других необходимых для борьбы с заболеванием товаров. Он сможет запрашивать у министерства юстиции запрет на въезд в Южную Корею для граждан из регионов, где распространяется заразная болезнь.
Увеличат количество работников в карантинных службах, которые отслеживают пути заражения больных и всех, кто с ними контактировал. Соответствующие подразделения будут созданы на уровне городов, уездов и районов. В больницах и аптеках теперь обязаны будут проверять, путешествовал ли пациент недавно за границу.
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Некоторые изменения коснулись случаев заражения внутри медицинских учреждений, их временного закрытия в такой ситуации, хранения историй болезни.
Ранее Южная Корея подняла уровень эпидемиологической угрозы с третьего "оранжевого" до четвертого "красного" уровня.
В последнюю неделю число случаев заражения коронавирусом в Южной Корее стало резко расти и уже составляет 1146 человек. На город Тэгу и соседнюю провинция Кёнсан-Пукто приходится 945 случаев заражения в стране (более 80 %). Скончались 12 человек, выздоровели 22, анализы еще 16 734 человек в работе.
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Распространение нового коронавирусаЮжная КореяВ мире
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