Убийца Немцова не смог добиться отмены перевода в тюрьму

ИРКУТСК, 26 фев - РИА Новости. Зауру Дадаеву , осужденному за убийство Бориса Немцова , не удалось добиться отмены решения районного суда о переводе из колонии в тюрьму, сообщает пресс-служба Иркутского областного совета суда.

Дадаева, отбывавшего 20-летний срок в иркутской исправительной колонии №3, в сентябре 2018 года перевели в единое помещение камерного типа ИК-2 Ангарска как злостного нарушителя режима. В декабре 2019-го Куйбышевский районный суд Иркутска принял решение о его переводе на три года в тюрьму. Дадаев подал жалобу.

"Иркутский областной суд, рассмотрев данный материал в апелляционном порядке, оставил постановление суда первой инстанции без изменения, жалобу – без удовлетворения", - говорится в сообщении.