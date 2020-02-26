Убийца Немцова не смог добиться отмены перевода в тюрьму

ИРКУТСК, 26 фев - РИА Новости. Зауру Дадаеву, осужденному за убийство Бориса Немцова, не удалось добиться отмены решения районного суда о переводе из колонии в тюрьму, сообщает пресс-служба Иркутского областного совета суда.
Дадаева, отбывавшего 20-летний срок в иркутской исправительной колонии №3, в сентябре 2018 года перевели в единое помещение камерного типа ИК-2 Ангарска как злостного нарушителя режима. В декабре 2019-го Куйбышевский районный суд Иркутска принял решение о его переводе на три года в тюрьму. Дадаев подал жалобу.
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"Иркутский областной суд, рассмотрев данный материал в апелляционном порядке, оставил постановление суда первой инстанции без изменения, жалобу – без удовлетворения", - говорится в сообщении.
Немцов был убит 27 февраля 2015 года около полуночи на Большом Москворецком мосту в центре столицы. Суд приговорил пятерых участников убийства к заключению на сроки от 11 до 20 лет. Киллеру Зауру Дадаеву суд назначил 20 лет колонии, Анзору Губашеву - 19 лет, его брату Шадиду - 16 лет, Темирлану Эскерханову - 14 лет, Хамзату Бахаеву - 11 лет.