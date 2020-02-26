В Германии число пострадавших при наезде машины на толпу превысило 60

Германия под прицелом: кому и за что мстят радикалы Стрельба с жертвами возле синагоги в старинном городе Галле, аналогичное сообщение из соседнего города Ландсберг. А чуть ранее в Лимбурге грузовик наехал на колонну автомобилей. Кому выгодно дестабилизировать обстановку в ФРГ?