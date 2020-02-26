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В Германии число пострадавших при наезде машины на толпу превысило 60
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РИА Новости

В Германии число пострадавших при наезде машины на толпу превысило 60

11:01 26.02.2020
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© REUTERS / Elmar Schulten/Waldeckische LandeszeitungЛюди на месте происшествия в Фолькмарзене, Германия, где автомобиль въехал в толпу людей во время карнавального праздника
Люди на месте происшествия в Фолькмарзене, Германия, где автомобиль въехал в толпу людей во время карнавального праздника
© REUTERS / Elmar Schulten/Waldeckische Landeszeitung
Люди на месте происшествия в Фолькмарзене, Германия, где автомобиль въехал в толпу людей во время карнавального праздника
БЕРЛИН, 26 фев - РИА Новости. Число пострадавших в результате наезда автомобиля на толпу людей в немецком городе Фолькмарзен выросло до 61, сообщила полиция Гессена.
"На данном этапе расследования известно о 61 пострадавшем, в том числе серьезно, в возрасте от 2 до 85 лет. Среди потерпевших 20 детей", - говорится в пресс-релизе полиции.
В полиции добавляют, что расследование продолжается, рассматриваются все версии. Мотив водителя не установлен.
В понедельник днем автомобиль въехал в толпу на карнавальном шествии в городе Фолькмарзен на севере федеральной земли Гессен. За рулем находился 29-летний гражданин Германии, он задержан. Генеральная прокуратура Франкфурта-на-Майне рассматривает ЧП как покушение на убийство.
Инцидент произошел на карнавале по случаю "Розового понедельника" (Rosenmontag). Этот день традиционно считает кульминацией "карнавального сезона". Столицей карнавала является Кельн.
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