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НАСА опубликовало фото таяния ледников в Антарктиде
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РИА Новости

НАСА опубликовало фото таяния ледников в Антарктиде

10:58 26.02.2020 (обновлено: 11:17 26.02.2020)
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© Фото : NASA Earth Observatory / Joshua StevensСпутниковые снимки таяния льдов на острове Игл (Eagle Island)в Антарктиде. На фото слева 4 февраля 2020, справа - 13 февраля 2020
Спутниковые снимки таяния льдов на острове Игл (Eagle Island)в Антарктиде. На фото слева 4 февраля 2020, справа - 13 февраля 2020
© Фото : NASA Earth Observatory / Joshua Stevens
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. НАСА опубликовало фотографии тающих ледников на острове Игл в Антарктиде.
Снимки сделал с 4 по 13 февраля прибор дистанционного зондирования Operational Land Imager, установленный на спутнике Landsat-8.
В начале февраля на научно-исследовательской станции "Эсперанса" в северной части Антарктического полуострова был зафиксирован исторический температурный рекорд — 18,3 градуса выше нуля. До этого рекордным показателем для континента были 17,5 градуса — до такой отметки температура поднялась в 2015 году.
С 6 по 11 февраля снежный покров растаял на десять сантиметров в глубину — это пятая часть от всего снега, накапливающегося за год.
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Земля - РИА НаукаНАСААнтарктида
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