НАСА опубликовало фото таяния ледников в Антарктиде

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. НАСА опубликовало фотографии тающих ледников на острове Игл в Антарктиде

Снимки сделал с 4 по 13 февраля прибор дистанционного зондирования Operational Land Imager, установленный на спутнике Landsat-8.

В начале февраля на научно-исследовательской станции "Эсперанса" в северной части Антарктического полуострова был зафиксирован исторический температурный рекорд — 18,3 градуса выше нуля. До этого рекордным показателем для континента были 17,5 градуса — до такой отметки температура поднялась в 2015 году.