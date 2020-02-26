К поиску пропавших в море в Сочи детей привлекли беспилотник

СОЧИ, 26 фев - РИА Новости. Беспилотник привлечен к поиску двух мальчиков, пропавших в море в Сочи, сообщает ГУМЧС России по Краснодарскому краю.
Вечером во вторник двое 14-летних подростков пытались перейти реку Псезуапсе в поселке Лазаревском, оступились, и их смыло в море. Поиски детей велись всю ночь на берегу, так как из-за шторма невозможно было выйти в море. Утром погода улучшилась, в поиске участвуют свыше 200 человек, вертолет Ка-32 и катер.
"Для проведения мониторинга акватории и побережья моря на месте поиска будет применяться беспилотный летательный аппарат ЮРПСО МЧС России", - говорится в сообщении.
Следственный комитет организовал доследственную проверку по факту исчезновения детей.