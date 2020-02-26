К поиску пропавших в море в Сочи детей привлекли беспилотник

Вечером во вторник двое 14-летних подростков пытались перейти реку Псезуапсе в поселке Лазаревском, оступились, и их смыло в море. Поиски детей велись всю ночь на берегу, так как из-за шторма невозможно было выйти в море. Утром погода улучшилась, в поиске участвуют свыше 200 человек, вертолет Ка-32 и катер.