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Туризм
2020-02-26T11:22+0300
https://ria.ru/20200226/1565212852.html
АТА: туристы могут вернуть деньги за туры в Италию, Иран и Южную Корею
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РИА Новости

АТА: туристы могут вернуть деньги за туры в Италию, Иран и Южную Корею

10:57 26.02.2020 (обновлено: 11:22 26.02.2020)
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© REUTERS / Flavio Lo ScalzoИтальянские военные в защитных масках на Соборной площади в Милане
Итальянские военные в защитных масках на Соборной площади в Милане
© REUTERS / Flavio Lo Scalzo
Итальянские военные в защитных масках на Соборной площади в Милане. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Официальные рекомендации россиянам не посещать Италию, Южную Корею и Иран из-за вспышки коронавируса позволяют туристам отказаться от поездок в эти страны, расторгнуть договор с туроператором, требовать полного возврата денег или замены тура, заявила РИА Новости исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова.
По информации Всемирной организации здравоохранения, зарегистрирован резкий рост числа заболевших новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Италии, Республике Корея и Иране. Роспотребнадзор в связи с этим не рекомендует посещение указанных стран до стабилизации эпидемиологической обстановки по коронавирусной инфекции (COVID-19).
"Роспотребнадзор выпустил рекомендации не посещать Италию, Иран и Южную Корею в связи с угрозой заражения коронавирусом. Как только Федеральное агентство по туризму выпустит аналогичные рекомендации, по закону о туристской деятельности, турист получит право расторгнуть договор с туроператором и требовать полного возврата выплаченных средств за несостоявшийся тур в одну из этих стран", - сказала собеседница агентства.
Осипова уточнила, что при этом туроператор всегда предоставляет клиенту возможность либо перенести свой отдых на более поздние даты, либо поменять страну.
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"Из разговора с туристами мы выяснили, что поскольку большинство заказов были сделаны на лето по акции раннего бронирования, то люди предпочитают занять выжидательную позицию и не отказываться от туров сразу", - прокомментировала ситуацию она.
Представитель турагентств особо подчеркнула, что те туристы, которые уже имеют на руках проездные документы и бронь отелей, должны понимать, что это не запрет на въезд в данные страны, а рекомендации. Россияне могут выехать в Италию, Иран и Южную Корею, но обязаны соблюдать необходимые меры безопасности.
По последним данным, в Южной Корее зарегистрировано 1146 случаев заболевания COVID-19, 11 человек скончались. Количество заболевших в Иране достигло 95 человек, из них 15 - со смертельным исходом. В Италии число заболевших COVID-19, по последним данным, превысило 320 человек, зафиксировано 11 смертельных случаев, все они произошли на севере страны в областях Ломбардия и Венето.
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ТуризмФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)туристыНовости - ТуризмРаспространение нового коронавирусаАльянс туристических агентствФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Южная КореяИранИталия
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