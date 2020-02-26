АТА: туристы могут вернуть деньги за туры в Италию, Иран и Южную Корею

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Официальные рекомендации россиянам не посещать Южную Корею и Официальные рекомендации россиянам не посещать Италию Иран из-за вспышки коронавируса позволяют туристам отказаться от поездок в эти страны, расторгнуть договор с туроператором, требовать полного возврата денег или замены тура, заявила РИА Новости исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова.

По информации Всемирной организации здравоохранения, зарегистрирован резкий рост числа заболевших новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Италии, Республике Корея и Иране. Роспотребнадзор в связи с этим не рекомендует посещение указанных стран до стабилизации эпидемиологической обстановки по коронавирусной инфекции (COVID-19).

"Роспотребнадзор выпустил рекомендации не посещать Италию, Иран и Южную Корею в связи с угрозой заражения коронавирусом. Как только Федеральное агентство по туризму выпустит аналогичные рекомендации, по закону о туристской деятельности, турист получит право расторгнуть договор с туроператором и требовать полного возврата выплаченных средств за несостоявшийся тур в одну из этих стран", - сказала собеседница агентства.

Осипова уточнила, что при этом туроператор всегда предоставляет клиенту возможность либо перенести свой отдых на более поздние даты, либо поменять страну.

"Из разговора с туристами мы выяснили, что поскольку большинство заказов были сделаны на лето по акции раннего бронирования, то люди предпочитают занять выжидательную позицию и не отказываться от туров сразу", - прокомментировала ситуацию она.

Представитель турагентств особо подчеркнула, что те туристы, которые уже имеют на руках проездные документы и бронь отелей, должны понимать, что это не запрет на въезд в данные страны, а рекомендации. Россияне могут выехать в Италию, Иран и Южную Корею, но обязаны соблюдать необходимые меры безопасности.