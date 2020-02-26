Власти проверят, почему не помогли фельдшеру скорой в Златоусте

ЧЕЛЯБИНСК, 26 фев – РИА Новости. Комиссия министерства здравоохранения Челябинской области в Златоусте выясняет, почему фельдшеру скорой медицинской помощи не помогли после того, как ей на лицо попала кровь ВИЧ-инфицированного пациента, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава региона.
Как рассказала РИА Новости депутат заксобрания региона Ольга Мухометьярова, в понедельник ей позвонила местная жительница и сообщила, что случилось с ее 23-летней дочерью, работающей фельдшером. Женщина рассказала, что бригада скорой помощи в Златоусте возвращалась с вызова, когда поступил новый вызов об избитом мужчине в подъезде. Медики прибыли к нему, оказали помощь, открытых ран у него не было, но была гематома на голове, которая лопнула, и кровь брызнула в лицо ее дочери, попав в глаза. Мужчина сообщил, что он ВИЧ-инфицированный. В скорой не оказалось специального препарата для профилактики ВИЧ, как и в близлежащем роддоме, добавила Мухометьярова.
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По данным минздрава региона, данный сотрудник направлен в областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом, где будет находиться под наблюдением врачей, получать медикаменты. Также минздрав уточнял, что в больнице Златоуста имеются необходимые препараты и инструкции для оказания первой помощи в экстренных ситуациях. В том числе и препарат для проведения постконтактной профилактики ВИЧ-инфекции в случае контакта с ВИЧ-инфицированным.
"Министерством здравоохранения региона будет проведена внеплановая проверка по ситуации в городе Златоусте. Сегодня в Златоусте работает группа, которая разбирает данный случай", - сказала собеседница агентства.
Так, будет выясняться, почему фельдшеру не была оказана помощь при наличии необходимых препаратов в городе, уточнила она.