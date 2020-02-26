Власти проверят, почему не помогли фельдшеру скорой в Златоусте

Как рассказала РИА Новости депутат заксобрания региона Ольга Мухометьярова, в понедельник ей позвонила местная жительница и сообщила, что случилось с ее 23-летней дочерью, работающей фельдшером. Женщина рассказала, что бригада скорой помощи в Златоусте возвращалась с вызова, когда поступил новый вызов об избитом мужчине в подъезде. Медики прибыли к нему, оказали помощь, открытых ран у него не было, но была гематома на голове, которая лопнула, и кровь брызнула в лицо ее дочери, попав в глаза. Мужчина сообщил, что он ВИЧ-инфицированный. В скорой не оказалось специального препарата для профилактики ВИЧ, как и в близлежащем роддоме, добавила Мухометьярова.