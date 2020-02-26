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Бальбек прокомментировал слова секретаря СНБО по Крыму
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РИА Новости

Бальбек прокомментировал слова секретаря СНБО по Крыму

10:54 26.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРуслан Бальбек
Руслан Бальбек
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Руслан Бальбек. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, комментируя слова секретаря украинского совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова по Крыму, заявил, что украинского чиновника захлестывает ненависть к России.
Ранее Данилов заявил, что Киев не идет на "военное возвращение" Крыма из-за боязни большого числа жертв. По его словам, "сколько ни было в свое время оккупации Прибалтийских стран, других, они возвращаются к тому моменту, куда должно вернуться". Он также заявил, что Крым "обязательно вернется в Украину".
"Ненависть к России захлестывает секретаря СНБО Украины до чертиков в глазах. Возможно поэтому свои галлюцинации он решил публично озвучить. Мы уже шесть лет слушаем о постоянном "российском вторжении" в Украину, но так и не увидели где-либо убедительных фото и видеоматериалов с российскими военными или техникой. Так что, когда слепая ненависть языку покоя не дает, то, как говорится, предоставляют кресло не в секретариате СНБО, а в медицинском закрытом учреждении", - сказал Бальбек РИА Новости.
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Алексей ДаниловРуслан БальбекСовет национальной безопасности и обороны УкраиныГосдума РФРеспублика КрымРоссияВ мире
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