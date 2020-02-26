Бальбек прокомментировал слова секретаря СНБО по Крыму

Ранее Данилов заявил, что Киев не идет на "военное возвращение" Крыма из-за боязни большого числа жертв. По его словам, "сколько ни было в свое время оккупации Прибалтийских стран, других, они возвращаются к тому моменту, куда должно вернуться". Он также заявил, что Крым "обязательно вернется в Украину".

"Ненависть к России захлестывает секретаря СНБО Украины до чертиков в глазах. Возможно поэтому свои галлюцинации он решил публично озвучить. Мы уже шесть лет слушаем о постоянном "российском вторжении" в Украину, но так и не увидели где-либо убедительных фото и видеоматериалов с российскими военными или техникой. Так что, когда слепая ненависть языку покоя не дает, то, как говорится, предоставляют кресло не в секретариате СНБО, а в медицинском закрытом учреждении", - сказал Бальбек РИА Новости.