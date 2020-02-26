Эксперт назвал санкции США "медленным удушением Тегерана"

"У американцев, видимо, есть предположения, что социальная ситуация в Иране напряженная. Совокупность всех этих проблем может привести к какому-то взрыву. Тем более готовятся определенные силы, чтобы этот взрыв привел к нужным для американцев последствиям. Я думаю, у них есть предположения, что взрыв возможен в течение этого года. Если он произойдет, то (президент США Дональд) Трамп припишет себе его как политическую заслугу, как достижение, это будет его важнейшим политическим успехом", - сказал эксперт.