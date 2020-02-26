Эксперт назвал санкции США "медленным удушением Тегерана"

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Санкции США являются одним из этапов давления на Тегеран и его "медленным удушением", заявил РИА Новости политолог Борис Межуев.
Ранее CША ввели санкции против 13 организаций и частных лиц в КНР, Ираке, России и Турции в соответствии с законом о нераспространении в Иране, КНДР и Сирии, который предусматривает запрет на передачу этим странам технологий, способствующих созданию ядерного, химического, бактериологического оружия, а также средств их доставки.
"Мы видим, что на Иран идет тройное давление. Медленное удушение Ирана осуществляется ускоренными темпами. Используется и эпидемия коронавируса для закрытия Ирана - для удара по иранскому здравоохранению и вообще контактам с этой страной", - заявил Межуев.
"У американцев, видимо, есть предположения, что социальная ситуация в Иране напряженная. Совокупность всех этих проблем может привести к какому-то взрыву. Тем более готовятся определенные силы, чтобы этот взрыв привел к нужным для американцев последствиям. Я думаю, у них есть предположения, что взрыв возможен в течение этого года. Если он произойдет, то (президент США Дональд) Трамп припишет себе его как политическую заслугу, как достижение, это будет его важнейшим политическим успехом", - сказал эксперт.
Межуев обратил внимание, что санкции введены в отношении стран, "которые не скреплены евроатлантической солидарностью". "Или скреплены, но не особо, как Турция, которая вкладывается в экономику Ирана, соблюдает эту солидарность. И по этим странам тоже наносится удар. Речь идет о тех компаниях, которые сотрудничают с Ираном и косвенно воздействуют на становление его ракетной программы", - считает аналитик.
"И это при том, что мы видели попытки передавить Турцию на сторону США, развернуть ее против России, но США, как видно, используют метод кнута и пряника", - добавил Межуев. В целом, по мнению аналитика, санкции против организаций и лиц в Ираке, КНР, России и Турции следует воспринимать как продолжение системного давления в отношении блока этих стран.
В частности, в список санкций внесены пять китайских и турецких компаний и лиц по обвинению в "поддержке ракетной программы Ирана". Один гражданин КНР также обвиняется в поставках продукции двойного назначения для программы вооружений Пакистана. В заявлении госсекретаря США Майка Помпео не сказано, какие российские компании или лица попали под санкции.
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