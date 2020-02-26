В России не выявили новых случаев заболевания коронавирусом

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Новых случаев заболевания Новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в России не выявлено, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

"За период мониторинга зарегистрировано 1 148 больных с признаками ОРВИ, прибывших из КНР. По результатам лабораторных исследований выставлены диагнозы: 97 заболевшим – респираторные инфекции (аденовирусы, риновирусы, РС вирусы, метапневмовирусы, бокавирусы, стрептококк), 67 – грипп А, 53 – грипп В, 31 – парагрипп, 1 – стафилококк, 1 – микоплазма, 1 – гемофильная инфекция, 2 – новая коронавирусная инфекция (12.02.2020 больные выписаны из стационара с выздоровлением)",- говорится в сообщении.

Всего с 31 декабря досмотрено более 373 тысяч прибывших из Китая. По последним данным, под медицинским наблюдением в России остаются 8 165 человек, отмечается в сообщении.