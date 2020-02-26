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Слуцкий назвал новые санкции США противоправными
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РИА Новости

Слуцкий назвал новые санкции США противоправными

10:48 26.02.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Санкции США против 13 компаний и физлиц из России, Китая, Ирака и Турции противоправны и могут спровоцировать очередной виток напряженности, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
США во вторник ввели санкции против 13 организаций и частных лиц в КНР, Ираке, России и Турции в соответствии с законом о нераспространении в Иране, КНДР и Сирии. Решение принято в соответствии с законом США о нераспространении в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии, который предусматривает запрет на передачу этим странам технологий, способствующих созданию ядерного, химического, бактериологического оружия, а также средств их доставки.
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По словам Слуцкого, США превратили санкции в инструмент навязывания своих интересов миру и обеспечения экстерриториального применения американского законодательства.
"Очередные рестрикции против 13 иностранных организаций и физлиц из Китая, Ирака, России и Турции, наложенные в соответствии с законом США о нераспространении в отношении Ирана, КНДР и Сирии, противоправны, циничны и могут спровоцировать очередной виток напряженности", - сказал Слуцкий журналистам.
Он добавил, Вашингтон вышел из иранской ядерной сделки в одностороннем порядке, а теперь продолжает грозно размахивать "санкционной дубиной".
"Это не самый лучший сигнал Тегерану, особенно на фоне консультаций по выполнению обязательств в рамках СВПД в Вене", - заключил политик.
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