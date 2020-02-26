Слуцкий назвал новые санкции США противоправными

"Очередные рестрикции против 13 иностранных организаций и физлиц из Китая, Ирака, России и Турции, наложенные в соответствии с законом США о нераспространении в отношении Ирана, КНДР и Сирии, противоправны, циничны и могут спровоцировать очередной виток напряженности", - сказал Слуцкий журналистам.