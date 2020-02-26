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"Опора России" оценила минимальную розничную цену за литр пива
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РИА Новости

"Опора России" оценила минимальную розничную цену за литр пива

10:39 26.02.2020 (обновлено: 12:12 26.02.2020)
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© Depositphotos / NitrubКружка пива
Кружка пива
© Depositphotos / Nitrub
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Общественная организация малого и среднего предпринимательства "Опора России" по-прежнему оценивает возможный уровень минимальной розничной цены (МРЦ) на пиво на уровне 70-75 рублей за литр, сообщил РИА Новости член президиума "Опоры России" Алексей Небольсин.
Идея введения минимальной розничной цены на пиво обсуждается в России уже несколько лет. В частности, в сентябре 2018 года глава Росалкогольрегулирования Игорь Алешин в интервью РИА Новости говорил, что ведомство планирует обсудить с Минфином вопрос введения МРЦ на пиво. В октябре 2018 года "Опора России" оценивала МРЦ в 75 рублей за литр напитка.
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"Ничего не поменялось. Мы делали расчеты, цена такая же - цена на полке должна быть в диапазоне 70-75 рублей", - сказал Небольсин.
В феврале Союз российских пивоваров (СРП) обратился к министру финансов Антону Силуанову с просьбой рассмотреть вопрос о скорейшем введении в РФ минимальной розничной цены на пиво. По словам Небольсина, "Опора России" поддержит инициативу Союза российских пивоваров по введению МРЦ.
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Вчера, 10:57
Минимальные розничные цены являются инструментом борьбы с дешевым контрафактным алкоголем на рынке. Сейчас в России устанавливаются минимальные розничные цены на крепкий алкоголь, включая водку и коньяк, а также на игристые вина и шампанское. МРЦ на водку составляет 230 рублей за бутылку объемом 0,5 литра, на коньяк - 433 рубля, на игристые вина - 164 рубля за бутылку 0,75 литра.
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Союз российских пивоваровФедеральная служба по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование)Организация "Опора России"Экономика
Популярные комментарии
Пиво варить научитесь, потом цену обсуждайте.
26 февраля, 10:42
ИИИгорь Иванов
2100001
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