"Опора России" оценила минимальную розничную цену за литр пива

"Ничего не поменялось. Мы делали расчеты, цена такая же - цена на полке должна быть в диапазоне 70-75 рублей", - сказал Небольсин.

Минимальные розничные цены являются инструментом борьбы с дешевым контрафактным алкоголем на рынке. Сейчас в России устанавливаются минимальные розничные цены на крепкий алкоголь, включая водку и коньяк, а также на игристые вина и шампанское. МРЦ на водку составляет 230 рублей за бутылку объемом 0,5 литра, на коньяк - 433 рубля, на игристые вина - 164 рубля за бутылку 0,75 литра.