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Жителя Владивостока осудили условно за "минирование" кафе
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РИА Новости

Жителя Владивостока осудили условно за "минирование" кафе

10:37 26.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 26 фев - РИА Новости. Житель Владивостока осужден на 3 года 3 месяца условно за то, что сообщил о "лжеминировании" кафе в центре города, сообщает прокуратура Приморья.
"В августе 2019 года фигурант находился в ночное время в кафе, расположенном на Спортивной набережной Владивостока, где распивал спиртные напитки. На почве алкогольного опьянения он решил из хулиганских побуждений позвонить в полицию и сообщить заведомо недостоверные сведения о заминировании рядом расположенного кафе", - говорится в сообщении.
Сотрудники полиции
Вчера, 06:38
В Благовещенске все сообщения о "минировании" школ оказались ложными
Сотрудники полиции и Росгвардии взрывных устройств в кафе не обнаружили.
"Суд с учетом наличия смягчающих обстоятельств назначил ему наказание в виде 3 лет 3 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года", - сообщает прокуратура.
Также с осужденного взыскали расходы на выезд спецслужб. Приговор в законную силу еще не вступил.
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