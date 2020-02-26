Жителя Владивостока осудили условно за "минирование" кафе

ВЛАДИВОСТОК, 26 фев - РИА Новости. Житель Владивостока осужден на 3 года 3 месяца условно за то, что сообщил о "лжеминировании" кафе в центре города, сообщает прокуратура Приморья.
"В августе 2019 года фигурант находился в ночное время в кафе, расположенном на Спортивной набережной Владивостока, где распивал спиртные напитки. На почве алкогольного опьянения он решил из хулиганских побуждений позвонить в полицию и сообщить заведомо недостоверные сведения о заминировании рядом расположенного кафе", - говорится в сообщении.
Сотрудники полиции и Росгвардии взрывных устройств в кафе не обнаружили.
"Суд с учетом наличия смягчающих обстоятельств назначил ему наказание в виде 3 лет 3 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года", - сообщает прокуратура.
Также с осужденного взыскали расходы на выезд спецслужб. Приговор в законную силу еще не вступил.