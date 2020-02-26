Жителя Владивостока осудили условно за "минирование" кафе

"В августе 2019 года фигурант находился в ночное время в кафе, расположенном на Спортивной набережной Владивостока, где распивал спиртные напитки. На почве алкогольного опьянения он решил из хулиганских побуждений позвонить в полицию и сообщить заведомо недостоверные сведения о заминировании рядом расположенного кафе", - говорится в сообщении.