Член СПЧ поделился воспоминаниями о 9 мая 1945 года

"Это был очень большой праздник для нас, для моей семьи, учитывая еще то обстоятельство, что 7 мая мой день рождения. Поэтому обычно это такая праздничная серия для нашей семьи... Я был в это время (9 мая 1945 года - ред.) в эвакуации. Уже с 1 мая был некий перелом в моей жизни, когда я чувствовал, что подряд идут наши военные победы, вообще все меняется в очень победное, полезное для нас движение... Первого мая был взят Рейхстаг и так далее - это было большое торжество. Я переживал и вынашивал эту нашу военную победу как яркое событие моей жизни. И мой день рождения отмечался победами на фронте. Если 7 мая мой день рождения, а 9 мая – день Победы - это был у меня как бы непрерывный праздник. Он проходил обычно с 1 и до 9 мая. Это всегда самый яркий период в течение года", - рассказал Ясин.