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Член СПЧ поделился воспоминаниями о 9 мая 1945 года
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РИА Новости

Член СПЧ поделился воспоминаниями о 9 мая 1945 года

10:34 26.02.2020
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© Фото : пресс-служба НИУ ВШЭЕвгений Ясин
Евгений Ясин
© Фото : пресс-служба НИУ ВШЭ
Евгений Ясин. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Евгений Ясин, вспоминая 9 мая 1945 года, рассказал РИА Новости, что эта дата была большим праздником, а его день рождения 7 мая отмечался победами на фронте - с тех пор это стало целой праздничной серией для его семьи.
"Это был очень большой праздник для нас, для моей семьи, учитывая еще то обстоятельство, что 7 мая мой день рождения. Поэтому обычно это такая праздничная серия для нашей семьи... Я был в это время (9 мая 1945 года - ред.) в эвакуации. Уже с 1 мая был некий перелом в моей жизни, когда я чувствовал, что подряд идут наши военные победы, вообще все меняется в очень победное, полезное для нас движение... Первого мая был взят Рейхстаг и так далее - это было большое торжество. Я переживал и вынашивал эту нашу военную победу как яркое событие моей жизни. И мой день рождения отмечался победами на фронте. Если 7 мая мой день рождения, а 9 мая – день Победы - это был у меня как бы непрерывный праздник. Он проходил обычно с 1 и до 9 мая. Это всегда самый яркий период в течение года", - рассказал Ясин.
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По его словам, победу 9 мая 1945 года он не праздновал - тогда отмечались личные победы движения Красной армии. "Это была очень важная для нашей страны цепочка событий. И в моей жизни это было важно", - пояснил правозащитник.
"Представьте себе – пацан, мне было 10 лет, я переживал. Я знал на память все те победы, которые в это время одерживались, как наша армия двигалась на запад и била все время, выигрывала в боях в Отечественной войне. Это был один из самых ярких процессов в моей жизни", - отметил он.
Член комитета Государственной Думы РФ по транспорту и строительству Владимир Ресин на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 29 мая 2019
21 февраля, 14:2075 лет Победы - Радио Sputnik
Владимир Ресин о 9 мая 1945 года: ликование и волшебный салют Победы
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