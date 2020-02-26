Самарские депутаты хотят запретить продажу детям "фруктов в никотине"

САМАРА, 26 фев - РИА Новости. Юристы Самарской губернской думы изучают возможность разработки и принятия областного закона, запрещающего продажу детям так называемых "фруктов в никотине", сообщил в среду РИА Новости председатель парламента региона Геннадий Котельников.
Ранее в паблике "Подслушано. Новокуйбышевск" в социальной сети "ВКонтакте" анонимный пользователь разместил фотографии баночек, подписав, что это "фрукты в никотине", которые жуют дети. В комментариях к посту жители Самарской области сообщают, что яблоки вымачивают в специальном никотиновом растворе, действуют они как снюс, но продают "фрукты в никотине" без какой-либо возрастной маркировки. Участники сообщества также пожаловались, что таким образом производители обходят принятый во вторник депутатами Самарской губернской думы закон о запрете на территории региона продажи бестабачных снюсов несовершеннолетним.
"Я в курсе этой проблемы… "Фрукты в никотине", к сожалению, под принятый нами закон не попадают. Там другая терминология, все по-другому. Но мы на это тоже очень быстро отреагируем, я уже дал поручения, наши юристы уже работают. Возможно, к принятому нами закону будет какая-то поправка", - сказал Котельников.
По его словам, депутаты губернской думы единогласно выступают против продажи никотиносодержащей продукции детям. "К сожалению, те люди, которые эту продукцию реализовывают, они не думают о будущем страны, о здоровье детей. Они не думают о том, что, подростков можно подсадить на это дело примерно за полгода, а это хуже наркотиков, это страшное дело", - добавил Котельников.
25 февраля, 14:00В Самарской области запретили продажу снюсов детям