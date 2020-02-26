Самарские депутаты хотят запретить продажу детям "фруктов в никотине"

"Я в курсе этой проблемы… "Фрукты в никотине", к сожалению, под принятый нами закон не попадают. Там другая терминология, все по-другому. Но мы на это тоже очень быстро отреагируем, я уже дал поручения, наши юристы уже работают. Возможно, к принятому нами закону будет какая-то поправка", - сказал Котельников.