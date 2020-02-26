В Москве осудили на четыре года вербовщика "Правого сектора"* Пирожка

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Задержанный в Москве вербовщик "Правого сектора" * Игорь Пирожок, создавший отряд для помощи украинским силовикам в Донбассе, осужден на четыре года колонии, сообщила пресс-служба УФСБ России по Москве и Московской области.
Игорь Пирожок был задержан в апреле 2019 года.
Следствие установило, что Пирожок под псевдонимом Роман Чирка возглавлял отряд "Хорти" ("Борзые"), который занимался оказанием помощи проукраинским группам "для ведения разведывательной и диверсионно-террористической деятельности на территории РФ и в Донбассе". В январе 2018 года он прибыл в Московский регион, где нашел двух кандидатов на вербовку, которых пытался вовлечь в деятельность "Правого сектора", однако те отказались вступать в организацию и заявили о деятельности Пирожка в правоохранительные органы.
"Подсудимый признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями "Организация и участие в деятельности экстремистской организации, оправдание террористической деятельности" и приговорен к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Добавляется, что кроме этого ему ограничено право пользования интернетом и администрирования групп в течение трех лет.
*Запрещенная в России экстремистская организация
11 декабря 2019, 12:57Сторонник "Правого сектора"* планировал совершить теракт в Мурманске