В Москве осудили на четыре года вербовщика "Правого сектора"* Пирожка

Следствие установило, что Пирожок под псевдонимом Роман Чирка возглавлял отряд "Хорти" ("Борзые"), который занимался оказанием помощи проукраинским группам "для ведения разведывательной и диверсионно-террористической деятельности на территории РФ и в Донбассе". В январе 2018 года он прибыл в Московский регион, где нашел двух кандидатов на вербовку, которых пытался вовлечь в деятельность "Правого сектора", однако те отказались вступать в организацию и заявили о деятельности Пирожка в правоохранительные органы.