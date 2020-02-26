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Стартовал второй в 2020 году конкурс президентских грантов
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РИА Новости

Стартовал второй в 2020 году конкурс президентских грантов

10:24 26.02.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваМосковский Кремль
Московский Кремль
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Московский Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Второй конкурс президентских грантов 2020 года стартовал в среду, прием заявок продлится до конца марта, сообщает пресс-служба Фонда президентских грантов.
"26 февраля стартовал второй конкурс президентских грантов 2020 года. К участию в конкурсе приглашаются некоммерческие организации всех регионов страны. Заявки принимаются до 31 марта", - говорится в сообщении.
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В период приёма заявок обучающие мероприятия Фонда президентских грантов пройдут в Воронежской, Ярославской, Курганской, Новосибирской и Свердловской областях, Ненецком автономном округе, Москве и Санкт-Петербурге.
В пресс-службе Фонда уточнили, что итоги второго конкурса грантов 2020 года будут подведены до 15 июня. Стартовать поддержанные проекты смогут с 1 июля 2020 года. По итогам конкурса между некоммерческими организациями будет распределено более 3,5 миллиарда рублей.
Фонд президентских грантов начал работу в 2017 году и на сегодняшний день провел семь конкурсов. В общей сложности на все проведенные конкурсы были поданы 62,6 тысяч проектов от 24 тысяч НКО. Суммарно по результатам семи конкурсов поддержку получили 12,6 тысяч проектов на общую сумму более 26 миллиардов рублей.
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