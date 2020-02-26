Стартовал второй в 2020 году конкурс президентских грантов

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Второй конкурс президентских грантов 2020 года стартовал в среду, прием заявок продлится до конца марта, сообщает пресс-служба Второй конкурс президентских грантов 2020 года стартовал в среду, прием заявок продлится до конца марта, сообщает пресс-служба Фонда президентских грантов

"26 февраля стартовал второй конкурс президентских грантов 2020 года. К участию в конкурсе приглашаются некоммерческие организации всех регионов страны. Заявки принимаются до 31 марта", - говорится в сообщении.

В период приёма заявок обучающие мероприятия Фонда президентских грантов пройдут в Воронежской, Ярославской, Курганской, Новосибирской и Свердловской областях, Ненецком автономном округе, Москве и Санкт-Петербурге.

В пресс-службе Фонда уточнили, что итоги второго конкурса грантов 2020 года будут подведены до 15 июня. Стартовать поддержанные проекты смогут с 1 июля 2020 года. По итогам конкурса между некоммерческими организациями будет распределено более 3,5 миллиарда рублей.