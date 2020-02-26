Умер старейший американский гангстер

Член криминальной семьи Коломбо Джон Францезе-старший, также известный как Сонни ("Сынок") покидает суд Нью-Йорка после рассмотрения дела об ограблении банка

© AP Photo Член криминальной семьи Коломбо Джон Францезе-старший, также известный как Сонни ("Сынок") покидает суд Нью-Йорка после рассмотрения дела об ограблении банка

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Один из самых известных американских гангстеров, Джон Францезе — старший по прозвищу Сонни, умер в нью-йоркской больнице на 104-м году жизни, сообщает Один из самых известных американских гангстеров, Джон Францезе — старший по прозвищу Сонни, умер в нью-йоркской больнице на 104-м году жизни, сообщает Sky News

Францезе известен как член мафиозной семьи Коломбо, к которой примкнул в 33 года. До середины 1990-х годов он занимал второе место в ее иерархии.

Гангстера неоднократно судили, в том числе за ограбления банков и убийства. Последний раз он получил тюремный срок в 2011 году, но уже в 2017-м его освободили из-за преклонного возраста.