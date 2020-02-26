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Умер старейший американский гангстер
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РИА Новости

Умер старейший американский гангстер

10:22 26.02.2020 (обновлено: 12:38 26.02.2020)
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© AP PhotoЧлен криминальной семьи Коломбо Джон Францезе-старший, также известный как Сонни ("Сынок") покидает суд Нью-Йорка после рассмотрения дела об ограблении банка
Член криминальной семьи Коломбо Джон Францезе-старший, также известный как Сонни (Сынок) покидает суд Нью-Йорка после рассмотрения дела об ограблении банка
© AP Photo
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Один из самых известных американских гангстеров, Джон Францезе — старший по прозвищу Сонни, умер в нью-йоркской больнице на 104-м году жизни, сообщает Sky News.
Францезе известен как член мафиозной семьи Коломбо, к которой примкнул в 33 года. До середины 1990-х годов он занимал второе место в ее иерархии.
Гангстера неоднократно судили, в том числе за ограбления банков и убийства. Последний раз он получил тюремный срок в 2011 году, но уже в 2017-м его освободили из-за преклонного возраста.
У Францезе остались три сына, две дочери и много внуков и правнуков.
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Нью-Йорк (город)СШАВ мире
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