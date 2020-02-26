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В "Единой России" опровергли сообщения о смене лидера и названия
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РИА Новости

В "Единой России" опровергли сообщения о смене лидера и названия

10:21 26.02.2020 (обновлено: 15:03 26.02.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСъезд партии "Единая Россия"
Съезд партии Единая Россия
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Съезд партии "Единая Россия". Архивное фото
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Вопросов о смене лидера и названия "Единой России", а также объединении с "Общероссийским народным фронтом" нет на повестке дня руководства партии, заявил РИА Новости замсекретаря генсовета ЕР Сергей Перминов.
"Мне ничего не известно об этом. И более того, этот проект даже не обсуждался. Я не знаю, кто источник утечки или вброса этой информации, но нет, это не так", — уточнил он.
Дмитрий Медведев на пленарном заседании XIX съезда Всероссийской политической партии Единая Россия
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В исполкоме ОНФ от комментариев отказались.
Накануне СМИ сообщили, что в преддверии выборов в Госдуму в 2021 году "Единая Россия" объединится с коалицией "Общероссийский народный фронт", из названия ЕР уберут первое слово, а вместо руководителя партии введут должности трех сопредседателей, при этом Дмитрий Медведев, по данным журналистов, в их число не войдет.
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Единая РоссияРоссияПолитика
Популярные комментарии
"А вы друзья, как не садитесь..." (Крылов)
26 февраля, 10:39
evt68
2009001312
Потому что СМИ пишут свою лабуду на основе больных фантазий, а не фактов.90% новостей являются фэйком.
26 февраля, 10:38
ИИИгорь Иванов
78850040
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