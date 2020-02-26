Задержанные в Саратове подростки признались в подготовке нападения

"Мне все ровно... Игорь [другой задержанный] примерно рассчитывал на сорок человек", - ответил один из подростков по имени Евгений на вопрос следователя, сколько людей планировалось убить.

Этот же мальчик заявил, что заинтересовался "идеологией массовых убийств в школах" около года назад. Готовить бойню он, по собственным словам, начал из мести.

Его товарищ Игорь в свою очередь отметил, что нападение они планировали на май этого года, но точную дату не назначали. По его словам, у них был определенный план нападения. Другие детали в видео не уточняются.