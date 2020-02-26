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Задержанные в Саратове подростки признались в подготовке нападения
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РИА Новости

Задержанные в Саратове подростки признались в подготовке нападения

10:11 26.02.2020 (обновлено: 11:18 26.02.2020)
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© РИА Новости / Павел ЛисицынСотрудник ФСБ
Сотрудник ФСБ
© РИА Новости / Павел Лисицын
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. ФСБ опубликовала видео с двумя задержанными в Саратове подростками: один из них рассказал, что в их планы входило убийство "примерно 40 человек".
"Мне все ровно... Игорь [другой задержанный] примерно рассчитывал на сорок человек", - ответил один из подростков по имени Евгений на вопрос следователя, сколько людей планировалось убить.
Этот же мальчик заявил, что заинтересовался "идеологией массовых убийств в школах" около года назад. Готовить бойню он, по собственным словам, начал из мести.
Его товарищ Игорь в свою очередь отметил, что нападение они планировали на май этого года, но точную дату не назначали. По его словам, у них был определенный план нападения. Другие детали в видео не уточняются.
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Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)СаратовПроисшествия
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