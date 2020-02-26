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2020-02-26T10:08+0300
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Сурков рассказал о планах по поиску новой работы
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РИА Новости

Сурков рассказал о планах по поиску новой работы

10:08 26.02.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПомощник президента России Владислав Сурков
Помощник президента России Владислав Сурков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Помощник президента России Владислав Сурков. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Экс-помощник президента РФ Владислав Сурков рассказал о наличии врагов и планах поиска новой работы, отметив, что он "совсем не нарасхват".
Бывший чиновник дал интервью директору Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову для интернет-портала "Актуальные комментарии".
"Слушай, не торопи меня. Я двадцать лет жизнь видел только из окна моего персонального автомобиля. Дай осмотреться. Похожу, потолкаюсь по рынку, найду что-нибудь", - заявил Сурков, отвечая на вопрос о новой работе.
"Я ведь с моим набором санкций и политической токсичностью совсем не нарасхват. Скорее, наоборот — потенциальные бизнес-партнеры при моем появлении разбегаются кто куда. Тем интереснее задача", - добавил он.
Владислав Сурков
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Говоря о том, есть ли у него враги, экс-чиновник отметил: "Надеюсь, что есть. Я ведь так старался".
"Называть без особых причин не положено. Вражда вещь интимная", - сказал он в ответ на просьбу уточнить, кто они.
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Владислав СурковРоссияОбщество
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