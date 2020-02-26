Сурков рассказал о планах по поиску новой работы

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Экс-помощник президента РФ Экс-помощник президента РФ Владислав Сурков рассказал о наличии врагов и планах поиска новой работы, отметив, что он "совсем не нарасхват".

Бывший чиновник дал интервью директору Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову для интернет-портала "Актуальные комментарии"

"Слушай, не торопи меня. Я двадцать лет жизнь видел только из окна моего персонального автомобиля. Дай осмотреться. Похожу, потолкаюсь по рынку, найду что-нибудь", - заявил Сурков, отвечая на вопрос о новой работе.

"Я ведь с моим набором санкций и политической токсичностью совсем не нарасхват. Скорее, наоборот — потенциальные бизнес-партнеры при моем появлении разбегаются кто куда. Тем интереснее задача", - добавил он.

Говоря о том, есть ли у него враги, экс-чиновник отметил: "Надеюсь, что есть. Я ведь так старался".