Кадыров рассказал о модном показе его дочери в Париже

ГРОЗНЫЙ, 26 фев – РИА Новости. Показ новой коллекции модного дома Firdaws, принадлежащего дочери главы Показ новой коллекции модного дома Firdaws, принадлежащего дочери главы Чечни Рамзана Кадырова - Айшат, прошел в Париже с участием известных художников, политиков, модельеров, сообщил Рамзан Кадыров

Показ коллекции "История любви" прошел в рамках проекта "Русские сезоны" в Париже и был приурочен к 10-летию бренда.

"В отеле Le Marois состоялся настоящий праздник высокой моды. Руководитель Дома Firdaws Айшат Кадырова представила новую коллекцию, которая не оставила равнодушным ни одного знатока и ценителя великолепных нарядов", - написал Кадыров в соцсети "ВКонтакте".

По его словам, наряды под музыку чеченского симфонического оркестра, представляли модели из Австралии, Нидерландов, Франции, Китая, Найроби, Кении, России и др.

"Это был не просто традиционный вечер моды, а рассказ о романтической любви, навеянный историей преподнесенного мной букета эдельвейсов Медни Мусаевне (супруга главы Чечни)", - подчеркнул Кадыров, добавив, что идею создания коллекции Айшат вынашивала в течение восьми лет.

По мнению главы Чечни, показ в столице Франции имеет большое общественное значение, поскольку "парижане и гости столицы мировой моды увидели, что чеченский народ имеет прекрасную культуру, включающую не только музыку, литературу, искусство, но и изысканную моду". Кроме того, по словам Кадырова, они смогли убедиться, что "полтора миллиона человек в Чеченской Республике живут мирной жизнью".