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2020-02-26T10:01+0300
https://ria.ru/20200226/1565209627.html
Кадыров рассказал о модном показе его дочери в Париже
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РИА Новости

Кадыров рассказал о модном показе его дочери в Париже

10:01 26.02.2020
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на пресс-конференции в студии телеканала "Грозный"
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на пресс-конференции в студии телеканала Грозный
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на пресс-конференции в студии телеканала "Грозный". Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 26 фев – РИА Новости. Показ новой коллекции модного дома Firdaws, принадлежащего дочери главы Чечни Рамзана Кадырова - Айшат, прошел в Париже с участием известных художников, политиков, модельеров, сообщил Рамзан Кадыров.
Показ коллекции "История любви" прошел в рамках проекта "Русские сезоны" в Париже и был приурочен к 10-летию бренда.
"В отеле Le Marois состоялся настоящий праздник высокой моды. Руководитель Дома Firdaws Айшат Кадырова представила новую коллекцию, которая не оставила равнодушным ни одного знатока и ценителя великолепных нарядов", - написал Кадыров в соцсети "ВКонтакте".
По его словам, наряды под музыку чеченского симфонического оркестра, представляли модели из Австралии, Нидерландов, Франции, Китая, Найроби, Кении, России и др.
"Это был не просто традиционный вечер моды, а рассказ о романтической любви, навеянный историей преподнесенного мной букета эдельвейсов Медни Мусаевне (супруга главы Чечни)", - подчеркнул Кадыров, добавив, что идею создания коллекции Айшат вынашивала в течение восьми лет.
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По мнению главы Чечни, показ в столице Франции имеет большое общественное значение, поскольку "парижане и гости столицы мировой моды увидели, что чеченский народ имеет прекрасную культуру, включающую не только музыку, литературу, искусство, но и изысканную моду". Кроме того, по словам Кадырова, они смогли убедиться, что "полтора миллиона человек в Чеченской Республике живут мирной жизнью".
Айшат Кадырова возглавила модный дом Firdaws, принадлежавший ее матери Медни Кадыровой, в 2016 году. Firdaws начал работу в 2009 году в Грозном. Церемонию торжественного открытия посетили именитые деятели моды, в числе которых итальянский кутюрье Роберто Кавалли и российский дизайнер Вячеслав Зайцев. В 2011 году Firdaws он завоевал в Москве гран-при международного конкурса модельеров "Кутюрье года".
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КультураАйшат КадыроваРамзан КадыровПариж
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