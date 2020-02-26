В Ростовской области маршрутка провалилась в двухметровую яму

"Маршрутка Peugeot, двигаясь по маршруту Лесной - ж/д вокзал, провалилась в образовавшуюся яму на проезжей части дороги диаметром примерно 50 сантиметров в глубину и 2 метра в ширину. Причину провала выясняют", - сказал представитель ведомства.

В маршрутке находились 15 человек. "Скорость была маленькая, никто не пострадал. Предварительно, получила травмы женщина уже после того, как маршрутка провалилась, выходя из нее", - уточнили в ГИБДД области.