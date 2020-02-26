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В Ростовской области маршрутка провалилась в двухметровую яму
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РИА Новости

В Ростовской области маршрутка провалилась в двухметровую яму

10:00 26.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 фев – РИА Новости. Маршрутное такси провалилось в яму шириной около двух метров в Каменск-Шахтинском, одна из пассажирок получила травму, выбираясь наружу, сообщил журналистам представитель управления ГИБДД по Ростовской области.
Инцидент произошел в 6.30 мск среды на улице Ворошилова в районе дома номер 93.
"Маршрутка Peugeot, двигаясь по маршруту Лесной - ж/д вокзал, провалилась в образовавшуюся яму на проезжей части дороги диаметром примерно 50 сантиметров в глубину и 2 метра в ширину. Причину провала выясняют", - сказал представитель ведомства.
В маршрутке находились 15 человек. "Скорость была маленькая, никто не пострадал. Предварительно, получила травмы женщина уже после того, как маршрутка провалилась, выходя из нее", - уточнили в ГИБДД области.
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