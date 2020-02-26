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2020-02-26T09:58+0300
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Сурков прокомментировал идею об упоминании Бога в Конституции
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РИА Новости

Сурков прокомментировал идею об упоминании Бога в Конституции

09:58 26.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПомощник президента РФ Владислав Сурков перед началом оглашения ежегодного послания президента Российской Федерации Федеральному Собранию. 1 марта 2018
Помощник президента РФ Владислав Сурков перед началом оглашения ежегодного послания президента Российской Федерации Федеральному Собранию. 1 марта 2018
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Бывший помощник президента РФ Владислав Сурков заявил, что упомянуть Бога в российской конституции можно, но в целом без разницы, потому что богу "ни жарко, ни холодно от того, что его запишут".
Ранее патриарх Кирилл предложил изменить преамбулу Конституции РФ, добавив в нее упоминание Бога, чье существование, по его мнению, признает большинство россиян.
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"Слышал. Но как-то не думал об этом. Не знаю. Можно, конечно... В сущности, без разницы", - сказал он в интервью проекту "Актуальные комментарии" в ответ на мнение, что идея упомянуть в конституции бога вызвала много споров.
"Вообще-то, Богу ни жарко ни холодно от того, что его запишут в конституцию", - отметил он.
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Конституция РФВладислав СурковРоссияПолитика
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