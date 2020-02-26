Сурков прокомментировал идею об упоминании Бога в Конституции

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Бывший помощник президента РФ Владислав Сурков заявил, что упомянуть Бога в российской конституции можно, но в целом без разницы, потому что богу "ни жарко, ни холодно от того, что его запишут".
Ранее патриарх Кирилл предложил изменить преамбулу Конституции РФ, добавив в нее упоминание Бога, чье существование, по его мнению, признает большинство россиян.
"Слышал. Но как-то не думал об этом. Не знаю. Можно, конечно... В сущности, без разницы", - сказал он в интервью проекту "Актуальные комментарии" в ответ на мнение, что идея упомянуть в конституции бога вызвала много споров.
"Вообще-то, Богу ни жарко ни холодно от того, что его запишут в конституцию", - отметил он.
18 февраля, 21:24Глава комитета Госдумы считает, что Сурков может уйти в творчество