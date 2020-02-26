Около 450 эвакуированных из Японии филиппинцев помещены в карантин

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Почти 450 филиппинцев с карантинного лайнера Diamond Princess, которые были доставлены из Почти 450 филиппинцев с карантинного лайнера Diamond Princess, которые были доставлены из Японии на родину, были помещены на 14-дневный карантин по коронавирусу , говорится в сообщении министерства иностранных дел страны.

Ранее сообщалось, что во вторник вечером в международном аэропорту Кларк в филиппинской провинции Пампанга приземлился первый самолет с эвакуированными из Японии филиппинцами. В ночь на среду стало известно о прибытии второго самолета. В общей сложности на Филиппины были доставлены 445 человек, которые являлись членами экипажа круизного лайнера. По данным филиппинского МИД, перед посадкой все пассажиры прошли проверку, у них не было выявлено симптомов коронавируса.

"После приземления все эвакуированные, представители МИД и минздрава, которые занимались репатриацией, а также экипаж самолетов филиппинских авиалиний, были доставлены в ... провинцию Тарлак для 14-дневного карантина", - сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что коронавирус был выявлен у 80 филиппинцев, пребывающих на лайнере Diamond Princess, который находится на карантине в японском порту Иокогамы с 3 февраля. На текущий момент 10 из них вылечились.

За минувшие сутки число инфицированных новым коронавирусом в Японии увеличилось до 862, включая 691 человека с карантинного круизного лайнера Diamond Princess. Уже четыре человека с лайнера скончались.