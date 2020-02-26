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Около 450 эвакуированных из Японии филиппинцев помещены в карантин
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РИА Новости

Около 450 эвакуированных из Японии филиппинцев помещены в карантин

09:55 26.02.2020
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© AP Photo / Eugene HoshikoЖурналист у круизного лайнера Diamond Princess в порту Йокогама, Япония
Журналист у круизного лайнера Diamond Princess в порту Йокогама, Япония
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Журналист у круизного лайнера Diamond Princess в порту Йокогама, Япония. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Почти 450 филиппинцев с карантинного лайнера Diamond Princess, которые были доставлены из Японии на родину, были помещены на 14-дневный карантин по коронавирусу, говорится в сообщении министерства иностранных дел страны.
Ранее сообщалось, что во вторник вечером в международном аэропорту Кларк в филиппинской провинции Пампанга приземлился первый самолет с эвакуированными из Японии филиппинцами. В ночь на среду стало известно о прибытии второго самолета. В общей сложности на Филиппины были доставлены 445 человек, которые являлись членами экипажа круизного лайнера. По данным филиппинского МИД, перед посадкой все пассажиры прошли проверку, у них не было выявлено симптомов коронавируса.
"После приземления все эвакуированные, представители МИД и минздрава, которые занимались репатриацией, а также экипаж самолетов филиппинских авиалиний, были доставлены в ... провинцию Тарлак для 14-дневного карантина", - сообщили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что коронавирус был выявлен у 80 филиппинцев, пребывающих на лайнере Diamond Princess, который находится на карантине в японском порту Иокогамы с 3 февраля. На текущий момент 10 из них вылечились.
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За минувшие сутки число инфицированных новым коронавирусом в Японии увеличилось до 862, включая 691 человека с карантинного круизного лайнера Diamond Princess. Уже четыре человека с лайнера скончались.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78 тысячи человек, скончались 2715, излечились почти 30 тысяч.
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