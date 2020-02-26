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2020-02-26T10:59+0300
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Сурков оценил возможное возвращение Донбасса в состав Украины
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РИА Новости

Сурков оценил возможное возвращение Донбасса в состав Украины

09:53 26.02.2020 (обновлено: 10:59 26.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПомощник президента России Владислав Сурков
Помощник президента России Владислав Сурков
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Бывший помощник президента России Владислав Сурков, комментируя возможность возвращения Донбасса в состав Украины, заявил, что он не заслуживает такого унижения, а она — такой чести.
"У меня недостаточно сильное воображение, чтобы такое вообразить. Донбасс не заслуживает такого унижения. Украина не заслуживает такой чести", — сказал Сурков в ответ на вопрос, вернется ли, по его мнению, Донбасс в состав Украины.
Интервью Суркова директору Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову опубликовано изданием "Актуальные комментарии".
Сурков занимал пост помощника президента России с 20 сентября 2013 года. В последние годы в его компетенцию входили вопросы, связанные с урегулированием ситуации на Украине. Ранее директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков сообщил, что Сурков уходит с государственной службы в связи со сменой курса на украинском направлении. В феврале Владимир Путин подписал указ об освобождении Суркова от должности.
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ДонбассВладислав СурковАлексей ЧеснаковУкраинаПолитика
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Красиво сказал! Точнее не сформулируешь!
26 февраля, 10:09
А Алексей ГЕРАСИМОВ
9300001
Мастер! Так ёмко описать все взаимоотношения территории Украина и республик Донбасса, может только мастер...
26 февраля, 10:47
Фома Фомич
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