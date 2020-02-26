Сурков оценил возможное возвращение Донбасса в состав Украины

"У меня недостаточно сильное воображение, чтобы такое вообразить. Донбасс не заслуживает такого унижения. Украина не заслуживает такой чести", — сказал Сурков в ответ на вопрос, вернется ли, по его мнению, Донбасс в состав Украины.

Сурков занимал пост помощника президента России с 20 сентября 2013 года. В последние годы в его компетенцию входили вопросы, связанные с урегулированием ситуации на Украине. Ранее директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков сообщил, что Сурков уходит с государственной службы в связи со сменой курса на украинском направлении. В феврале Владимир Путин подписал указ об освобождении Суркова от должности.