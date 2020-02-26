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2020-02-26T09:52+0300
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Минздрав Украины показал два мультфильма о коронавирусе
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РИА Новости

Минздрав Украины показал два мультфильма о коронавирусе

09:52 26.02.2020
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© REUTERS / Valentyn OgirenkoСанаторий в Новых Санжарах на Украине, где находятся эвакуированные из Китая граждане
Санаторий в Новых Санжарах на Украине, где находятся эвакуированные из Китая граждане
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Санаторий в Новых Санжарах на Украине, где находятся эвакуированные из Китая граждане. Архивное фото
КИЕВ, 26 фев – РИА Новости. Министерство здравоохранения Украины разместило на своем сайте два мультфильма, которые рассказывают, что такое коронавирус и как снизить возможность заражения.
Украинцам советуют избегать контакта с людьми, у которых есть признаки повышенной температуры и кашель, правильно использовать медицинские маски и средства индивидуальной защиты, особенно в медучреждениях, мыть руки водой с мылом или дезинфицировать их средством на основе спирта.
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Кроме того, Минздрав советует избегать контакта с продуктами животноводства, домашними или дикими животными, чтобы предотвратить передачу вируса от них. После контакта нужно тщательно мыть руки, а во время приготовления пищи - обрабатывать мясные продукты.
Также Минздрав советует в случае повышенной температуры вместе с кашлем и затрудненным дыханием сразу же обращаться к врачу - это могут быть первые признаки заболевания.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78 тысяч человек, скончались 2715, излечились почти 30 тысяч. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 33 странах, число зараженных достигло 2459 человек, скончались 34 человека.
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Распространение нового коронавирусаМинистерство здравоохранения Украины (Минздрав Украины)КитайУкраинаВ мире
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