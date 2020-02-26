Минздрав Украины показал два мультфильма о коронавирусе

Санаторий в Новых Санжарах на Украине, где находятся эвакуированные из Китая граждане. Архивное фото

Санаторий в Новых Санжарах на Украине, где находятся эвакуированные из Китая граждане

Украинцам советуют избегать контакта с людьми, у которых есть признаки повышенной температуры и кашель, правильно использовать медицинские маски и средства индивидуальной защиты, особенно в медучреждениях, мыть руки водой с мылом или дезинфицировать их средством на основе спирта.

Кроме того, Минздрав советует избегать контакта с продуктами животноводства, домашними или дикими животными, чтобы предотвратить передачу вируса от них. После контакта нужно тщательно мыть руки, а во время приготовления пищи - обрабатывать мясные продукты.

Также Минздрав советует в случае повышенной температуры вместе с кашлем и затрудненным дыханием сразу же обращаться к врачу - это могут быть первые признаки заболевания.