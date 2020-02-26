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СК установил личности подростков, пропавших в море в Сочи
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РИА Новости

СК установил личности подростков, пропавших в море в Сочи

09:52 26.02.2020 (обновлено: 11:43 26.02.2020)
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
СОЧИ, 26 фев - РИА Новости. Следователи установили личности двоих подростков, пропавших в море в Сочи, сообщил РИА Новости представитель СУСК РФ по Краснодарскому краю.
Вечером во вторник двое подростков в поселке Лазаревское пропали в море. По предварительным данным СК, их унесло в море течением реки.
"Следственный комитет установил личности подростков... Двое 14-летних мальчиков переходили вброд устье реки Псезуапсе в поселке Лазаревском, после чего оступились и упали, в результате чего течением реки их вынесло в акваторию Черного моря. До настоящего времени местонахождение несовершеннолетних не установлено", - сообщил представитель ведомства.
Следственный комитет организовал доследственную проверку по факту исчезновения детей.
Поиски детей велись всю ночь на берегу, так как из-за шторма невозможно было выйти в море. Утром в среду погода улучшилась, к поискам был привлечен вертолет Ка-32 МЧС России и катер. По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, в поиске задействованы 154 человека личного состава от единой государственной системы и 17 единиц техники.
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Черное мореКа-32Следственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Краснодарский крайРоссияПроисшествия
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