СК установил личности подростков, пропавших в море в Сочи

Вечером во вторник двое подростков в поселке Лазаревское пропали в море. По предварительным данным СК, их унесло в море течением реки.

"Следственный комитет установил личности подростков... Двое 14-летних мальчиков переходили вброд устье реки Псезуапсе в поселке Лазаревском, после чего оступились и упали, в результате чего течением реки их вынесло в акваторию Черного моря. До настоящего времени местонахождение несовершеннолетних не установлено", - сообщил представитель ведомства.

Поиски детей велись всю ночь на берегу, так как из-за шторма невозможно было выйти в море. Утром в среду погода улучшилась, к поискам был привлечен вертолет Ка-32 МЧС России и катер. По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, в поиске задействованы 154 человека личного состава от единой государственной системы и 17 единиц техники.