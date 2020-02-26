Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-26T11:08+0300
https://ria.ru/20200226/1565208883.html
Qatar Airways сократила полеты в Иран из-за коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/149693/64/1496936477_0:106:2101:1287_1036x0_80_0_0_5b16f4409f9467ca7db5dc34bc5a0034.jpg
РИА Новости

Qatar Airways сократила полеты в Иран из-за коронавируса

09:46 26.02.2020 (обновлено: 11:08 26.02.2020)
330
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании Qatar Airways
Самолет авиакомпании Qatar Airways
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Самолет авиакомпании Qatar Airways. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Катарская авиакомпания Qatar Airways из-за коронавируса приостанавливает полеты в ряд городов Ирана, сокращает число рейсов в Тегеран и ставит на рейсы в Южную Корею самолеты меньшей вместимости.
Ранее Qatar Airways рекомендовала пассажирам, прибывающим в Доху из Южной Кореи и Ирана, соблюдать карантин в две недели.
По последним данным, число случаев заражения коронавирусом в Иране достигло 95, скончались 15 человек. Общее число зараженных в Южной Корее выросло до 1146, скончались 11.
Авиакомпания отмечает, что вводит изменения из-за принятых рядом стран ограничений на въезд.
Для полетов Южную Корею теперь будут задействованы Airbus A350-900 вместо Boeing 777-300, чтобы "удовлетворить спрос". Причем из южнокорейского аэропорта Инчхон в аэропорт Хамад в столице Катара Дохе будут допускаться лишь те пассажиры, которым необходима пересадка на другой рейс.
Банкноты номиналом 2000 рублей и монеты номиналом 5 рублей
Вчера, 08:32
Эксперт рассказал о давлении на рубль ситуации с коронавирусом
"Что касается Ирана, регулярные пассажирские полеты Qatar Airways будут приостановлены с 26 февраля 2020 года... до 14 марта 2020 года. Это коснется полетов в и из Мешхеда, Шираза и Исфахана. Количество рейсов в Тегеран снизится на время с 20 еженедельных до семи. Изменения в расписании рейсов в и из Ирана вступят в силу 7 утра 26 февраля", - говорится в релизе компании.
При этом отмечается, что грузовых перевозок изменения не коснутся.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019.
100000
Обсудить 0
ТуризмНовости - ТуризмРаспространение нового коронавирусаQatar AirwaysКатарИранВ мире
Рекомендуем
Специалист ФГУП Горно-химический комбинат за работой
Атомная "Cкала": уникальное предприятие Росатома отмечает 70-летие
Люди в защитных масках на улице в Тегеране, Иран. 23 февраля 2020
Число заразившихся коронавирусом в Иране достигло 139
Работник лаборатории во Франции во время манипуляций с образцами пробы потенциально зараженного коронавирусом пациента
В Азербайджане коронавирус подозревают у семи человек
Ташкентская телебашня
В Узбекистане с 1 марта отменили сбор за обслуживание пассажиров
Люди в защитных масках на улице в Тегеране, Иран. 23 февраля 2020
Эксперты ВОЗ посетят Иран для оценки ситуации с коронавирусом
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. 18 января 2019
Маас призвал Иран незамедлительно вернуться к полному исполнению СВПД
Люди в медицинских масках на улице столицы Ирана города Тегеран
В Иране 39 человек выздоровели после заражения коронавирусом
Журналист у круизного лайнера Diamond Princess в порту Йокогама, Япония
Около 450 эвакуированных из Японии филиппинцев помещены в карантин
Люди в защитных масках на улице в Тегеране, Иран. 23 февраля 2020
Турция разворачивает полевые госпитали на границе с Ираном
Сотрудница аэропорта Суварнабхуми в защитной маске в Бангкоке
В Таиланде зарегистрировали три новых случая заражения коронавирусом
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Источник рассказал о рисках заражения россиян коронавирусом в Иране
Девушка в терминале F аэропорта Шереметьево
У пассажира, летевшего из Ирана через Москву, выявили коронавирус
Люди в медицинских масках на улице столицы Ирана города Тегеран
Иран ограничит передвижение по стране людей с признаками коронавируса
Бокс пробоподготовки в микробиологической лаборатории ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае
Трое вернувшихся из Китая жителей КБР остаются под наблюдением медиков
Аэропорт в Казахстане
Казахстан ограничит полеты в Южную Корею и Иран из-за коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:16Посольство обратилось к США со срочным запросом о медпомощи Ярошенко
05:11По новой книге автора "Пятидесяти оттенков серого" снимут фильм
05:09Парламент Туниса проголосовал за доверие правительству Фахфаха
05:05Боевики организовали лагерь на руинах древнейшего города в Сирии
05:04Блогер опубликовал снимки котов из "капсулы времени" возрастом 120 лет
04:48Южная Корея и США отложат совместные учения из-за коронавируса
04:46Число зараженных коронавирусом в Южной Корее достигло 1595 человек
04:44Ученые: у летавших на Луну астронавтов повысился риск ранней смерти
04:41Роспотребнадзор: деньги за турпутевку можно вернуть из-за коронавируса
04:29В Китае за день из-за коронавируса скончались 29 человек
04:25ВЦИОМ: 88% россиян планируют есть блины на Масленицу
04:23При авиаударе в Идлибе погибли два турецких военных
04:22Поклонников Степаненко удивили перемены в ее внешности
04:06Трамп дал советы, как не заразиться коронавирусом
04:04Новый бронетранспортер БТР-82АТ впервые покажут на форуме Армия-2020
04:01Бритни Спирс сняла на видео, как сломала ногу
04:01В Минюсте пообещали пересмотреть размер дорожных штрафов в новом КоАП
03:58В Милуоки назвали число погибших при стрельбе на заводе
03:55Мадуро заявил, что Венесуэла свободна от ящура
03:53Горнолыжные курорты Италии не почувствовали вспышки коронавируса
Лента новостейМолния