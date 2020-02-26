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Пропавших в Сочи детей ищут более 200 человек
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РИА Новости

Пропавших в Сочи детей ищут более 200 человек

09:43 26.02.2020 (обновлено: 10:44 26.02.2020)
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Более 200 человек, в том числе добровольцы из числа местных жителей, ищут двух пропавших в море детей в Сочи, сообщает МЧС РФ.
По предварительным данным, вечером во вторник два ребенка 13-15 лет пытались перейти реку Псезуапсе в поселке Лазаревский и были снесены потоком воды в море.
"В настоящее время на месте работает уже более 200 человек, в том числе спасатели ЮРПСО МЧС России, служба спасения МО Сочи, сотрудники полиции, представители казачества и добровольцы из числа местных жителей. Кроме того, на месте работают психологи", - говорится в сообщении.
Добавляется, что работы по поиску детей продолжались всю ночь на береговой линии, а с рассветом на обследование акватории моря вышел катер, с воздуха задействован вертолет К-32 с тремя спасателями на борту. Ситуация находится на особом контроле МЧС России.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)СочиРоссияПроисшествия
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