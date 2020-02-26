Пропавших в Сочи детей ищут более 200 человек

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Более 200 человек, в том числе добровольцы из числа местных жителей, ищут двух пропавших в море детей в Более 200 человек, в том числе добровольцы из числа местных жителей, ищут двух пропавших в море детей в Сочи , сообщает МЧС РФ

По предварительным данным, вечером во вторник два ребенка 13-15 лет пытались перейти реку Псезуапсе в поселке Лазаревский и были снесены потоком воды в море.

"В настоящее время на месте работает уже более 200 человек, в том числе спасатели ЮРПСО МЧС России, служба спасения МО Сочи, сотрудники полиции, представители казачества и добровольцы из числа местных жителей. Кроме того, на месте работают психологи", - говорится в сообщении.