Пропавших в Сочи детей ищут более 200 человек

По предварительным данным, вечером во вторник два ребенка 13-15 лет пытались перейти реку Псезуапсе в поселке Лазаревский и были снесены потоком воды в море.
"В настоящее время на месте работает уже более 200 человек, в том числе спасатели ЮРПСО МЧС России, служба спасения МО Сочи, сотрудники полиции, представители казачества и добровольцы из числа местных жителей. Кроме того, на месте работают психологи", - говорится в сообщении.
Добавляется, что работы по поиску детей продолжались всю ночь на береговой линии, а с рассветом на обследование акватории моря вышел катер, с воздуха задействован вертолет К-32 с тремя спасателями на борту. Ситуация находится на особом контроле МЧС России.