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2020-02-26T09:39+0300
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Сурков заявил, что продолжит заниматься политикой
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РИА Новости

Сурков заявил, что продолжит заниматься политикой

09:39 26.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПомощник президента России Владислав Сурков
Помощник президента России Владислав Сурков
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Помощник президента России Владислав Сурков. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Бывший помощник президента РФ Владислав Сурков заявил, что продолжит заниматься политикой, при этом пошутил, что это будут "кухонные дебаты".
"Буду, конечно. Я всегда политикой интересовался. И до прихода на госслужбу. И после буду", - сказал он в интервью директору Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову, интервью опубликовано изданием "Актуальные комментарии".
На уточняющий вопрос, чем это будет выражаться, Сурков ответил, что поскольку больших дел у него пока нет, он будет практиковать малые политические формы. "А именно: кухонные дебаты. Или выступления в рюмочных для малознакомых собутыльников. Или сочинение трактата не для печати о предоставлении частичных избирательных прав ботам в качестве первого шага к эмансипации виртуальной личности", - заявил он.
Сурков добавил, что будущее "вызревает не в мейнстриме". "Не в президиумах. А как раз на кухнях и в рюмочных. И в странных трактатах. На темном и тихом дне информационного потока", - сказал он.
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Сурков указал, что по политическим убеждениям он русский, политическим предпочтениям путинист. "Отчасти еретического толка", - заключил он.
Сурков занимал пост помощника президента РФ с 20 сентября 2013 года. В последние годы в его компетенцию входили вопросы, связанные с урегулированием ситуации на Украине. Ранее Чеснаков сообщил, что Сурков уходит с государственной службы в связи со сменой курса на украинском направлении. В феврале Владимир Путин подписал указ об освобождении Суркова от должности.
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Владислав СурковАлексей ЧеснаковРоссияПолитика
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