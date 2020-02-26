МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Бывший помощник президента РФ Бывший помощник президента РФ Владислав Сурков заявил, что продолжит заниматься политикой, при этом пошутил, что это будут "кухонные дебаты".

"Буду, конечно. Я всегда политикой интересовался. И до прихода на госслужбу. И после буду", - сказал он в интервью директору Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову , интервью опубликовано изданием "Актуальные комментарии".

На уточняющий вопрос, чем это будет выражаться, Сурков ответил, что поскольку больших дел у него пока нет, он будет практиковать малые политические формы. "А именно: кухонные дебаты. Или выступления в рюмочных для малознакомых собутыльников. Или сочинение трактата не для печати о предоставлении частичных избирательных прав ботам в качестве первого шага к эмансипации виртуальной личности", - заявил он.

Сурков добавил, что будущее "вызревает не в мейнстриме". "Не в президиумах. А как раз на кухнях и в рюмочных. И в странных трактатах. На темном и тихом дне информационного потока", - сказал он.

Сурков указал, что по политическим убеждениям он русский, политическим предпочтениям путинист. "Отчасти еретического толка", - заключил он.