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В Москве пассажиров высадили на станции метро "Рязанский проспект"
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РИА Новости

В Москве пассажиров высадили на станции метро "Рязанский проспект"

09:39 26.02.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЛоготип московского метро
Логотип московского метро
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Пассажиров в среду утром высадили из поезда на станции московского метро "Рязанский проспект" для проверки состава, сообщили РИА Новости в пресс-службе подземки.
Изначально информация о сбое на Таганско-Краснопресненской линии, который привел к высадке пассажиров, появилась в Telegram-каналах. При этом официально не уточняется, в связи с чем потребовалось проверять состав.
"Для проверки состава на станции "Рязанский проспект" высаживали пассажиров из одного поезда. Состав убран с линии для проверки. В связи с высадкой количество людей, ожидающих поезда на платформе, увеличилось, а несколько следующих поездов на время высадки снизили скорость для соблюдения интервала", - сообщили в пресс-службе.
В подземке добавили, что сразу после высадки поезда продолжили курсировать как обычно. Сейчас движение по фиолетовой ветке идет по графику.
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