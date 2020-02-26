В Москве пассажиров высадили на станции метро "Рязанский проспект"

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Пассажиров в среду утром высадили из поезда на станции московского метро "Рязанский проспект" для проверки состава, сообщили РИА Новости в пресс-службе подземки.
Изначально информация о сбое на Таганско-Краснопресненской линии, который привел к высадке пассажиров, появилась в Telegram-каналах. При этом официально не уточняется, в связи с чем потребовалось проверять состав.
"Для проверки состава на станции "Рязанский проспект" высаживали пассажиров из одного поезда. Состав убран с линии для проверки. В связи с высадкой количество людей, ожидающих поезда на платформе, увеличилось, а несколько следующих поездов на время высадки снизили скорость для соблюдения интервала", - сообщили в пресс-службе.
В подземке добавили, что сразу после высадки поезда продолжили курсировать как обычно. Сейчас движение по фиолетовой ветке идет по графику.