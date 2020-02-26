В Москве пассажиров высадили на станции метро "Рязанский проспект"

"Для проверки состава на станции "Рязанский проспект" высаживали пассажиров из одного поезда. Состав убран с линии для проверки. В связи с высадкой количество людей, ожидающих поезда на платформе, увеличилось, а несколько следующих поездов на время высадки снизили скорость для соблюдения интервала", - сообщили в пресс-службе.