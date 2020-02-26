Сурков рассказал о разговоре с Путиным перед отставкой

О том, что Путин встречался с Сурковым, когда тот покинул пост по собственному желанию, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Путин подписал указ об освобождении Суркова от должности помощника президента.

На вопрос, почему между заявлением и выходом указа об отставке прошло так много времени, Сурков однозначно ответить затруднился.

"Не знаю. Одна умная женщина мне сказала, когда затянулось это дело: "Это они тебе, дураку, дают время одуматься". Но полагаю, все проще. Понятно же, что моя бумажка - ну далеко не приоритетный документ. Пока походила по кабинетам, там полежала, тут полежала", - предположил он.