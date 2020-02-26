Сурков рассказал о разговоре с Путиным перед отставкой

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Бывший помощник президента Владислав Сурков рассказал подробности своего разговора с президентом РФ Владимиром Путиным незадолго до публикации указа о своём увольнении.
О том, что Путин встречался с Сурковым, когда тот покинул пост по собственному желанию, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Путин подписал указ об освобождении Суркова от должности помощника президента.
"(Говорили) о том, о чем счел нужным говорить президент. Я же со своей стороны был рад возможности сказать ему слова огромной благодарности. За то, что он позволил мне 20 лет работать на него. И в меру сил участвовать в его великих делах. Было круто. Большая честь для меня", - сказал Сурков в интервью директору Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову, интервью опубликовано изданием "Актуальные комментарии".
На вопрос, почему между заявлением и выходом указа об отставке прошло так много времени, Сурков однозначно ответить затруднился.
"Не знаю. Одна умная женщина мне сказала, когда затянулось это дело: "Это они тебе, дураку, дают время одуматься". Но полагаю, все проще. Понятно же, что моя бумажка - ну далеко не приоритетный документ. Пока походила по кабинетам, там полежала, тут полежала", - предположил он.
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