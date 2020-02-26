Сурков рассказал о своих впечатлениях от общения с Зеленским

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Экс-помощник президента России Владислав Сурков рассказал о своем впечатлении от лидера Украины Владимира Зеленского, отметив "легкость в мыслях".
"Не лох. Во всяком случае в Париже все приняли его за президента... У него легкость необыкновенная в мыслях", - сказал Сурков в интервью директору Центра политической конъюнктуры.
Зеленский победил на выборах президента Украины, которые прошли в апреле 2019 года. За него проголосовали более 70% граждан.
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