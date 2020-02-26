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2020-02-26T10:43+0300
https://ria.ru/20200226/1565208447.html
Сурков рассказал о своих впечатлениях от общения с Зеленским
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РИА Новости

Сурков рассказал о своих впечатлениях от общения с Зеленским

09:33 26.02.2020 (обновлено: 10:43 26.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПомощник президента России Владислав Сурков
Помощник президента России Владислав Сурков
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Экс-помощник президента России Владислав Сурков рассказал о своем впечатлении от лидера Украины Владимира Зеленского, отметив "легкость в мыслях".
"Не лох. Во всяком случае в Париже все приняли его за президента... У него легкость необыкновенная в мыслях", - сказал Сурков в интервью директору Центра политической конъюнктуры.
Зеленский победил на выборах президента Украины, которые прошли в апреле 2019 года. За него проголосовали более 70% граждан.
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910864124
Обсудить 7
Владислав СурковВладимир ЗеленскийРоссияПарижУкраинаВ мире
Популярные комментарии
У него лёгкость не только в мыслях...... Он всегда в полёте после принятия стимуляторов.
26 февраля, 09:36
Сергей Новиков
1412000
Это не мешает ему быть президентом. А кто сурков? К чему себя напрягать мыслями, до него уже хватало таких великоумных. Хуже уже не будет, ЕС и США на плаву удержат, остальное оплатит Россия, увы но факт.
26 февраля, 09:39
КМКостя Магомедов
1100015
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